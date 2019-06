Kristián Plaštiak

Jeho chorému synčekovi operovali srdce. Aby sa za svoju jazvu nehanbil, otec sa rozhodol pre krásne gesto

Martinovi dvaja synovia trpia vzácnymi ochoreniami srdca. Jeden je už po operácii.

BEVERLEY 25. júna - Keď bola Leanne Wattsová v 28. týždni tehotenstva, lekári jej oznámili, že jej dieťa má vzácnu srdcovú vadu zvanú supravalvulárna stenóza aorty. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k zúženiu aortálnej chlopne, čím vzniká prekážka pri odvode krvi z ľavej srdcovej komory do tela. Príznakmi môžu byť mdloby, tlak na hrudi a malátnosť. Z ľudí, ktorí zistia, že majú toto ochorenie, no počas nasledujúcich piatich rokov neurobia žiaden krok k vyliečeniu, prežije iba 50 %. Ešte dlhšou dobou nečinnosti sa toto percento rapídne zvyšuje.

Šesťročný bojovník

Dnes má malý Joey 6 rokov a aby sa uňho v budúcnosti neobjavili ďalšie problémy (supravalvulárna stenóza aorty je totiž vrodená, ale aj získaná), doktori mu museli pomôcť. V máji sa mu doktori z Detskej nemocnice v anglickom meste Leeds počas 8-hodinovej operácie pokúsili rozšíriť príslušné cievy - takýto nebezpečný zákrok sa vydarí iba jeden z desiatich. Operácia sa však našťastie podarila bez komplikácií, no zákrok, samozrejme, zanechal na Joeyho hrudi veľkú 9-centimetrovú jazvu.

Stenóza aorty sťažuje prietok krvi v tele Foto: Reprofoto Independent/SWNS

„Keď ju prvý raz uzrel, opýtal sa, či je to miesto, kde ho porezali, aby mu opravili srdiečko,“ cituje synove slová matka Leanne pre britský portál The Independent. „Povedali sme mu, aby bol na ňu hrdý a nehanbil sa za ňu.“ Ďalej ho poučila, že všetci hrdinovia by mali byť hrdí na svoje jazvy, pretože sú dôkazom toho, čo sa im podarilo v živote dosiahnuť.

Joeyho otec Martin sa rozhodol svojho syna povzbudiť a dal si doprostred svojej hrude vytetovať jazvu. V tomto roku čaká rovnaká operácia aj Martinovho druhého syna, 7-ročného Harleyho, ktorý trpí rovnakým ochorením ako Joey (uňho bolo diagnostikované už v 14. týždni). Rodičia veria, že sa vydarí aj tento zákrok.