Hokejový obranca Jánošík sa vrátil do Česka, posilnil Litvínov

Jánošík strávil v českej extralige prevažnú časť doterajšej kariéry. V drese Liberca a Chomutova v nej odohral celkovo 202 zápasov.

Na archívnej snímke vľavo slovenský obranca Adam Jánošík. — Foto: TASR/Martin Baumann

Litvínov 24. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Adam Jánošík sa po ročnom pôsobení v Slovane Bratislava vrátil do najvyššej českej súťaže. Jeho novým pôsobiskom sa stal klub HC Verva Litvínov, s ktorým sa dohodol na ročnej zmluve s opciou.

Jánošík strávil v českej extralige prevažnú časť doterajšej kariéry. V drese Liberca a Chomutova v nej odohral celkovo 202 zápasov. Pred sezónou 2018/19 zamieril do Slovana Bratislava, za ktorý odohral v KHL 56 zápasov s bilanciou 1 gól a 4 asistencie. „Je to všestranný obranca, ktorý má veľmi dobré korčuľovanie a cit pre hru v obrane aj v útoku. Je vo veku, keď obrancovia prichádzajú k vrcholu kariéry. Podobný typ obrancu sme hľadali, zapadá do koncepcie nášho klubu," uviedol pre klubový web generálny riaditeľ HC Verva Jiří Šlégr.

Okrem 26-ročného Jánošíka posilnil defenzívu "chemikov" aj navrátilec Karel Kubát. Jánošík sa v novom pôsobisku stretne aj s tromi krajanmi, v Litvínove už pôsobia aj brankár Jaroslav Janus a útočníci František Gerhát a Juraj Mikúš.