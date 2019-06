Kristián Plaštiak

V zoo nacvičovali, čo robiť, ak utečie lev. Komické video z cvičenia dnes obletelo internet a naštvalo skutočné šelmy

Japonsko je krajina rôznych súťaží, tentoraz aj cvičení.

TOBE 24. júna - Ak ste to doteraz nevedeli, teraz to už viete! Pracovníci v zoologických záhradách musia prejsť cvičeniami, počas ktorých je demonštrovaný únik zvierat z ich výbehov. Vedúci zoo tým chcú zistiť, ako by zamestnanci boli schopní reagovať, keby šlo o skutočnú situáciu. Video z tohto konkrétneho cvičenia obletelo celý internet, pretože je naozaj originálne a hoci nechtiac, vtipné. Jeden pracovník zoo sa obliekol do kostýmu leva a pobehoval medzi výbehmi. Úlohou ostatných pracovníkov bola pacifikácia zvieracieho utečenca.

Takéto cvičenia sú v Krajine vychádzajúceho slnka bežné. Zem je zmietaná pomerne častými zemetraseniami (najvážnejšie prišlo v roku 2011, kedy vybuchla atómová elektráreň vo Fukušime), čo môže zapríčiniť únik zvierat z ohrád. Ak sa vplyvom zemetrasenia ploty poškodia, nebude pre ne ťažké vyjsť. Pracovníci zoo v 21-tisícovom mestečku Tobe na ostrove Šikoku sa tiež musia pripraviť na možné prírodné živly, preto to robia aj týmto spôsobom. O celom cvičení informuje britský The Guardian.