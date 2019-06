TASR

Dnes o 12:13 čítanie na minútu 0 zdieľaní Petržalka zvýši do konca roka kapacity v škôlkach o 166 miest

Viaceré bratislavské mestské časti chcú preferovať vo svojich škôlkach deti z danej mestskej časti.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 24. júna (TASR) – Bratislavská mestská časť Petržalka zvýši kapacity v materských školách (MŠ) do konca septembra o 70 miest a o ďalších 96 miest do konca roka. TASR o tom informovala Mária Halašková z komunikačného oddelenia miestneho úradu v Petržalke.

Starosta Petržalky Ján Hrčka tvrdí, že najviac diskutovanou témou posledných mesiacov je nedostatok kapacít v škôlkach, preto sa okrem návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bude samospráva usilovať zvýšiť kapacity o čo najviac miest. „Prerobenie voľných nebytových priestorov a školníckych bytov na nové triedy je najrýchlejší a najefektívnejší možný spôsob," tvrdí starosta.

Do konca septembra 2019 plánuje Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka zvýšenie kapacít škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o 70 miest. V MŠ Röntgenova 16 o 24 miest, a to prerobením bytu a časti prízemia pavilónu na triedu, v MŠ Lietavská 1 o 18 miest, a to prerobením časti voľných nebytových priestorov na triedu, v MŠ Turnianska 6 o 18 miest, taktiež prerobením časti nebytových priestorov na triedu. Ďalej v MŠ Lietavská 1 o päť i v MŠ Strečnianska 2 o päť miest.

„V druhom kole sa bude pracovať na uvoľnení služobných bytov v MŠ Iľjušinova 1, MŠ Turnianska 6, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Lietavská 1, čím sa rozšíria kapacity materských škôl do konca roka o štyri triedy, čiže ďalších 96 miest. Doterajší nájomníci služobných bytov dostanú adekvátne náhradné ubytovanie," spresnila mestská časť.

Viaceré bratislavské mestské časti chcú preferovať vo svojich škôlkach deti z danej mestskej časti. Petržalský starosta Hrčka v rámci predkladaného VZN navrhuje mesačný poplatok 250 eur, miestne zastupiteľstvo by malo následne rozhodovať, ktorým rodičom udelí zľavu do výšky 88 percent. Poslanecký zbor by mal o tom rokovať koncom júna. Samospráva však chce zabezpečiť, aby boli prioritne prijímané petržalské deti, nie deti z iných mestských častí či miest.