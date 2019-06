Klaudia Fiolová

Jednoduché triky, ako si schladíte domácnosť aj bez klimatizácie

Jednoduché spôsoby, na ktoré ste možno už zabudli.

Prirodzené spôsoby na získanie príjemného chládku v byte — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 24. júna - Horúce letné dni k nám už zavítali a väčšina ľudí hľadá spôsoby, ako sa môže schladiť. V byte alebo v dome je to oveľa náročnejšie ako v práci, kde sa väčšinou nachádza klimatizácia. Treba sa ale zamyslieť nad skutočnosťou, že dávnejšie ju ľudia nemali a predsa nemali problém s vysokými teplotami. Prinášame vám preto navonok jednoduché rady nad zlato, vďaka ktorým budú letné dni zrazu aspoň o čosi znesiteľnejšie.

Vetrať je najlepšie buď skoro ráno, alebo vo večerných hodinách. Foto: Pixabay

Otvorte okno

Portál Inhabitat radí, že najlepším riešením na schladenie vzduchu je vytvorenie prievanu. Musíte ale najprv prísť na to, z ktorej strany fúka vietor, teda aký je jeho smer. Ideálny čas na vetranie je buď skoro ráno, alebo vo večerných hodinách. Vtedy teplota vzduchu väčšinou klesá a vy tak dostanete do svojho domov sviežejší vzduch.

Zatieňte svoje bydlisko

Aby sa horúce slnečné lúče nedostali do bytu, potrebujete si vytvoriť tieň. Na to je najlepší spôsob, keď si stiahnete rolety alebo zatiahnete závesy. Dosiahnete tým to, že počas dňa sa váš byt udrží v tieni a tým pádom sa udrží príjemný chládok. Výborným pomocníkom vedia byť aj markízy, ktoré, ak zvolené správne, vaše byydlisko zatienia dokonale.

Foto: Max Pixel

Začnite používať ventilátory

Používanie ventilátorov je oveľa šetrnejším riešením ako klimatizácia. Ak ho začnete používať správne, prinesie vám to dlhodobé účinky. Tento prístroj priamo chladí a v byte vám vytvorí príjemný vánok. Ak by ste chceli dosiahnuť ešte lepšiu teplotu, naplňte nádobu ľadom a položte ju priamo pred ventilátor. Vzduch z ventilátora sa odrazí od ľadu a vytvorí chladnejší vzduch, ktorý sa rozšíri po izbe.

Vypnite doma nepotrebnú elektroniku

V lete by ste mali mať zapnuté len spotrebiče, ktoré naozaj používate. Nezabudnite si vypnúť počítač, svetlá alebo elektronické prístroje, ktoré vyrábajú teplo. Zbytočne sa totiž v byte zvyšuje teplota. Skúste namiesto toho, aby ste spustili umývačku riadu, umyť riady ručne. Možno to znie ako maličkosť, ale keď tieto maličkosti spojíte, uvidíte, koľko prístrojov vám vyrába teplo v byte bez toho, aby ste si to uvedomili.

Získajte tieň od stromov

Najprirodzenejší spôsob, ako sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu je, keď zasadíte v okolí vášho domu stromy. Tie vám vytvoria príjemný tieň a nebudete tak mať doma horúco, ale zaslúžený chládok. Rastliny vám navyše pomôžu aj v prípade, že ich máte umiestnené vo vnútri. Dokážu nielen navodiť príjemnú atmosféru, ale vytvoriť aj dobrú klímu.