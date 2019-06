Klaudia Fiolová

Sympatický Poliak sa postavil pred americkú porotu a svojím vystúpením postavil všetkých na nohy

V televíznej šou America's Got Talent ohúril svojim vystúpením každého.

Mladému Poliakovi stačila len gitara na to, aby uchvátil každého — Foto: YouTube

WASHINGTON D.C. 24. júna - Obľúbená talentová šou priláka ročne niekoľko miliónov ľudí na castingy. Niektorí z nich zaujmú hneď na prvý pohľad, iní zase odchádzajú sklamaní domov. Mať úspešné vystúpenie priamo pred obávanou porotou je pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľným cieľom. Mladému Poliakovi sa to ale podarilo.

Možno na začiatku mu porota až tak neverila, keďže čakali, že keď prišiel s gitarou, bude aj spievať. Marcin Patrzalek ich ale vyviedol hneď z omylu a povedal, že na spev nemá talent, no za to s gitarou dokáže zázraky. Talentovaný chlapec nedávno dovŕšil 18 rokov a plánuje študovať v USA. Jeho snom bolo postaviť sa na pódium práve v tejto talentovej šou a presadiť sa tak vo svete. Keď začal hrať na gitare, každí zostal v nemom úžase. Porotcovia boli z jeho vystúpenia unesení. Najväčší kritik v porote Simon Cowell povedal, že Marcin ukázal, na čo bola gitara stvorená a že to, čo dokázal, je neuveriteľné.