Dnes o 11:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čas sa im krátim: Hokejový Slovan stále neuhradil mestu svoj dlh

Samospráva dala klubu čas do 30. júna, inak má podľa uznesenia mestských poslancov rokovať bratislavský primátor Matúš Vallo o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv so Slovanom.

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. júna (TASR) – Bratislavský hokejový klub HC Slovan stále nezaplatil mestu Bratislava svoj dlh za prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý už presiahol milión eur. Samospráva dala klubu čas do 30. júna, inak má podľa uznesenia mestských poslancov rokovať bratislavský primátor Matúš Vallo o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv so Slovanom.

„Hokejový klub Slovan ani Slovan – mládež zatiaľ svoje záväzky voči mestu neuhradili. S mestom komunikujú. Naše stanovisko v danej veci sa nemení, ak chce Slovan využívať priestory Zimného štadióna Ondreja Nepelu, musí svoj dlh splatiť," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. Magistrát už pripravuje alternatívy pre využitie priestorov zimného štadióna pre prípad, že Slovan na štadióne skončí. Hokejový klub na otázky TASR uviedol, že sa k ním vyjadrí, avšak až po 30. júni.

Primátora Bratislavy požiadalo v máji mestské zastupiteľstvo, aby rokoval o vypovedaní všetkých nájomných zmlúv s HC Slovan, ak do konca júna nedôjde k splateniu všetkých dlhov voči mestu. Zároveň ho požiadali, aby rokoval s HC Slovan – mládež o splatení dlhu vo výške 135.916 eur do konca augusta a aj o tom, aby táto časť klubu realizovala platby za prenájom ľadových plôch vopred. Vallo koncom mája pre TASR uviedol, že ak HC Slovan Bratislava nezaplatí hlavnému mestu svoj dlh za prenájom zimného štadióna, 1. júla s ním mesto vypovie zmluvu. Ako podotkol, samospráva nebude ustupovať, no v prípade mládeže Slovana si vie predstaviť istú dohodu.

HC Slovan Bratislava dlhuje za nájomné, služby spojené s nájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania mestskej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy (STaRZ), ktorá pristúpila k vymáhaniu dlhu aj súdnou cestou.

Hokejový klub koncom apríla informoval, že podpísal zmluvu s novým strategickým zahraničným partnerom a začne konsolidovať svoje dlhy. Zároveň deklaroval, že dlh za nájom štadióna uhradí do konca júna a dohodne sa na podmienkach užívania arény v ďalšej sezóne. Koncom mája však člen predstavenstva HC Slovan Juraj Široký mladší oznámil, že investor "nevyšiel". Široký ml. priznal, že dlhy existujú a budú sa s nimi musieť "popasovať". „S mestom budeme rokovať. Toto je nová situácia," skonštatoval s tým, že by boli najradšej, ak by Slovan hral naďalej na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.