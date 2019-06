TASR

Asociácia súkromných lekárov: Ministerka Kalavská sa vyjadrila zavádzajúco

Asociáciu podľa vlastných vyjadrení mrzí, že ministerka zdravotníctva pri ambulantných lekároch nestojí. Kalavská sa však dôrazne voči tvrdeniam asociácie ohradzuje.

Bratislava 24. júna (TASR) – Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR tvrdí, že ministerka Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) po spoločných rokovaniach začiatkom júna hovorila o dohode s prezidentom ASL Mariánom Šóthom zavádzajúco. Asociáciu podľa vlastných vyjadrení mrzí, že ministerka zdravotníctva pri ambulantných lekároch nestojí. Kalavská sa však dôrazne voči tvrdeniam asociácie ohradzuje.

„ASL SR dlhodobo poukazuje na kolaps ambulantného sektora, žiada kompetentných o dofinancovanie, upozorňuje na hrozby pre pacientov následkom ignorovania tejto kritickej situácie. Vo vyjadreniach ministerstva zdravotníctva sa však zlá situácia v ambulanciách neskloňuje. Mrzí nás, že ministerka zdravotníctva, sama lekárka, pri ambulantných lekároch nestojí," uviedli zástupcovia časti ambulantných lekárov.

Dôkazom majú byť Kalavskej vyjadrenia, že ambulantný sektor je financovaný dostatočne, že veľký ústupok ambulantným lekárom bolo zavedenie bezlimitného prostredia a že ten lekár, ktorý robí, je dofinancovaný dosť.

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v reakcii pre TASR uviedla, že ministerka je sama lekárkou a na práci lekárov jej veľmi záleží. „Robí všetko preto, aby sa podmienky na ich prácu postupne zlepšovali. Ministerstvo preto považuje výroky ASL o zavádzaní za nekorektné, pretože rezort robí všetko pre to, aby pacienti dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť a aby v systéme bolo toľko peňazí, koľko reálne potrebuje," povedala.

Eliášová poukázala na to, že ambulantný sektor patrí k segmentom, kde minulom roku došlo k finančnému zvýšeniu o 50 miliónov eur viac v porovnaní s rokom 2017. „Na základe výkazu zdravotných poisťovní k máju tohto roka a reálne uhradenej zdravotnej starostlivosti očakávame, že pôjde do ambulantného sektora tento rok dokonca o 75 miliónov eur viac ako vlani, čo je najvyššie medziročné zvýšenie práve za vedenia rezortu ministerkou zdravotníctva. Intenzívne pracujeme aj na revízii minimálnej siete a takisto pracujeme veľmi pedantne na cenníku ambulantných výkonov, ktoré zabezpečí spravodlivé financovanie ambulantného sektora," vysvetlila.

Prioritou šéfky rezortu zdravotníctva je podľa slov hovorkyne to, aby lekári dostali za svoju prácu zaplatené. Zdôraznila, že sa na celý sektor musí pozerať spravodlivo. ASL síce uvítala, že limity pre špecialistov boli zrušené, no podľa jej tvrdení k tomu došlo na základe neustáleho tlaku na zdravotné poisťovne. „Nie je to však žiadny ústupok lekárom. Je to len odstránenie bezprecedentného zneužívania práce lekárov, ktorí mali vďaka limitom zaplatenú len časť svojich výkonov. Zvyšok robili zadarmo, niekedy týždeň či desať dní v mesiaci," dodáva zástupca časti ambulantného sektora.

Keďže podľa vyjadrenia ASL SR stretnutie s ministerkou neprinieslo žiadne "pekné vyjasnenie", rozhodli sa požiadať o pomoc premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD).