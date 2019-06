Pavol Hirka

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Českí vedci budú zo vzduchu vyrábať vodu, vyskúšajú to na púšti. Ako je to možné?

Naši susedia na svoju novú technológiu otestujú na Blízkom východe.

voda — Foto: pexels.com/ Public Domain Pictures

PRAHA 24. júna - Z Buštěhradu až do Dubaja. Česko sa môže pochváliť ďalším zaujímavým exportom. Do Spojených arabských emirátov totiž putuje systém S.A.W.E.R., ktorý má v tamojších púštnych podmienkach vyrábať vodu zo vzduchu, a to pomocou solárnej energie.

Vedci z Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB) ČVUT najprv zariadenie testovali v špeciálnej komore, ktorá simulovala podmienky Spojených arabských emirátov. „Trochu nás prekvapilo, že realita funguje o niečo lepšie ako teória. Na prevádzku je potrebný o čosi nižší chladiaci výkon, aby sme dostali rovnaké množstvo vody," povedal docent Tomáš Matuška z ČVUT.

Po úspešných testoch bol systém zabudovaný do prepravných kontajnerov, aby sa vydal na cestu k tej najdôležitejšej skúške. Kontajnery so systémom by mali byť prepravené do púštnej oblasti Sweihan, kde budú vedci zbierať dáta o ňom a aj o výkonnosti. Zariadenie má podľa ČTK byť umiestnené pri ťavej farme, kde chodia po vodu aj beduíni.

S.A.W.E.R. sa vybral do Spojených arabských emirátov Foto: uceeb.cz

Najväčšia devíza

Ako uvádza univerzita, najväčšou devízou systému S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource) je fakt, že zatiaľ čo bežným chladením z púštneho vzduchu dostanete 10 litrov vody za deň, S.A.W.E.R má priemerne získať až 200 litrov za deň. „Cieľom je vytvoriť zariadenie a ponúkať ho naozaj odľahlým oblastiam bez infraštruktúry," povedal Matuška o systéme, ktorého prevádzka je autonómna.

Česi sa so systémom chcú predstaviť na svetovej výstave Expo 2020, ktorá sa bude konať práve v Dubaji. „S.A.W.E.R. nám v púšti odpovie na dve zásadné otázky: Ako si poradiť okrem vysokých teplôt napríklad s jemným pieskom a ďalšími prírodnými podmienkami a či a ako rýchlo sa nám môže podariť okolo mobilnej verzie systému skutočne vytvoriť oázu?" uvádza generálny komisár českej účasti na Expo 2020 Jiří F. Potužník.