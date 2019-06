TASR

Dnes o 08:54 čítanie na 8 minút 0 zdieľaní FOTO: Chára vyhral šiestykrát anketu Hokejsta roka

Štyridsaťdvaročný obranca obhájil vlaňajší triumf a prestížne ocenenie získal už šiestykrát v kariére, čím sa vyrovnal rekordérovi ankety Mariánovi Hossovi.

Zdeno Chára, archívna snímka. — Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 23. júna (TASR) – Zdeno Chára sa stal víťazom ankety Hokejista roka 2019. Štyridsaťdvaročný obranca obhájil vlaňajší triumf a prestížne ocenenie získal už šiestykrát v kariére, čím sa vyrovnal rekordérovi ankety Mariánovi Hossovi.

Víťazov tradičnej ankety vyhlásil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na nedeľňajšom slávnostnom galavečere v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave pri príležitosti 90 rokov organizovaného hokeja na Slovensku. V ankete Hokejista roka hlasovala odborná verejnosť, novinári, kluboví aj zväzoví funkcionári i samotní hráči. Hlavnú cenu získal Chára, ktorý nadviazal na svoje triumfy z rokov 2009, 2011, 2012, 2013 a 2018 a pridal sa k rekordérovi Hossovi. Kapitán Bostonu sa tento rok prebojoval s Bruins až do finále Stanleyho pohára. V ňom nastupoval aj s viacnásobnou zlomeninou čeľuste, trofej však "medveďom" napokon uchmatli hráči St. Louis Blues, ktorí zvíťazili vo finálovej sérii 4:3 na zápasy. Chára aj vo svojom veku stále patrí k pilierom obrany Bostonu, v základnej časti NHL odohral 62 zápasov so ziskom 14 bodov (5+9), v play off nastúpil v 23 dueloch (2+4). Strelecky sa presadil aj vo finálovej sérii s Blues. Chára nechal v hlasovaní za sebou ďalších dvoch finalistov Erika Černáka (Tampa Bay Lightning) a Andreja Sekeru (Edmonton Oilers). Na slávnostnom galavečere ale nebol osobne prítomný. "Priznám sa, že ocenenie ma trochu prekvapilo, ale nesmierne si ho vážim a som zaň veľmi vďačný. Ďakujem Slovenskému zväzu ľadového hokeja a všetkým, ktorí mi dali hlasy. Poďakovať sa musím celému klubu Bostonu Bruins, manažérom, trénerom a spoluhráčom, za ich nesmiernu oddanosť a obetavosť. Musím sa poďakovať aj mojej rodine, ktorá ma podporuje a stojí pri mne, ako i všetkým slovenským fanúšikom," povedal Chára v dopredu nakrútenom videu.

V kategórii Najlepší obranca však Chárovi titul "vyfúkol" Erik Černák, mladý zadák Tampy Bay má za sebou premiérovú sezónu v zámorskej NHL. V nej si dokázal vybudovať pevné miesto v obrane "bleskov", za suverénne najlepší tím základnej časti odohral 58 stretnutí s bilanciou päť gólov a 11 asistencií, ďalšie štyri štarty pridal v play off. Spomedzi Slovákov v NHL bol dokonca najlepší v hodnotení +/-, keď dosiahol 25 plusových bodov – o tri viac ako druhý Zdeno Chára. Po vypadnutí Tampy v play off posilnil Černák slovenskú reprezentáciu na domácich MS, kde sa prezentoval tromi gólmi a dvomi asistenciami v siedmich vystúpeniach. "Je pre mňa veľkou cťou získať túto cenu pri takej konkurencii, aká je momentálne na Slovensku. Chcel by som sa poďakovať všetkým mojim trénerom, spoluhráčom v reprezentácii i Tampe Bay," uviedol Černák.

Za najlepšieho útočníka zvolila odborná verejnosť Tomáša Tatara. Dvadsaťosemročný krídelník sa pred sezónou presťahoval do Montrealu a v drese Canadiens zažil svoju individuálne najúspešnejšiu sezónu v zámorskej profilige. So ziskom 58 bodov (25+33) si vylepšil maximum v základnej časti NHL. Na MS v Košiciach zaznamenal v siedmich dueloch dva góly a štyri asistencie. Tatar obhájil vlaňajšie prvenstvo v ankete o najlepšieho útočníka, cenu získal tretíkrát za uplynulé štyri ročníky. Ďalšími dvomi finalistami boli Richard Pánik z Arizony Coyotes a Matúš Sukeľ, doteraz hráč Slovana Bratislava, ktorý v novej sezóne oblečie už dres Sparty Praha. "Chcel by som zagratulovať Richardovi a Matúšovi, obaja mali perfektné sezóny. Túto cenu si veľmi cením, musím sa za ňu poďakovať mojim spoluhráčom, trénerom, priateľke Veronike a všetkým, ktorí za mnou stáli," uviedol Tatar po prebratí ocenenia.

Najlepším slovenským brankárom uplynulej sezóny sa stal 34-ročný Jaroslav Halák. Chárov spoluhráč z Bostonu zažil najmä fantastický štart do ročníka, keď zatienil aj brankársku jednotku "medveďov" Tuukku Raska. Celkovo odchytal za Bruins 40 stretnutí, pričom priviedol svoje mužstvo k 22 víťazstvám a zaznamenal úspešnosť zásahov 92,2 percenta a priemer 2,34 inkasovaného gólu na zápas. V play off už dostával pred Halákom prednosť Rask. Cenu Vladimíra Dzurillu získal piatykrát v kariére. Ocenenie za neho prevzali matka Jarmila a brat Miroslav. "Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas. Vďaka patrí ale aj mojim spoluhráčom, kamarátom, rodine, manželke i deťom za podporu počas celej sezóny. Som rád, že sa mi podarilo vybojovať cenu v takej silnej konkurencii," poďakoval sa Halák v pripravenom videu.

Najlepším hráčom do 20 rokov sa stal Adam Liška, ktorý obdržal Cenu Pavla Demitru. Devätnásťročný krídelník si v uplynulej sezóne premiérovo zahral medzi dospelými. V drese Slovana Bratislava odohral v KHL 52 stretnutí so ziskom 10 bodov (4+6). Ku koncu sezóny jeho výkony gradovali a vyslúžil si aj nomináciu na domáce MS. Ako najmladší člen výberu strelil dva góly proti Kanade. "Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za túto cenu, vážim si ju o to viac, že je pomenovaná po Paľkovi Demitrovi, ktorý je pre mňa vzorom. Vážim si všetko, čo počas kariéry dosiahol, či na reprezentačnej, alebo klubovej úrovni," uviedol Liška po prebratí ocenenia.

Za najlepšieho trénera sezóny zvolili kouča reprezentačného A-tímu Craiga Ramsayho, ktorý tak získal Cenu Ladislava Horského. Hoci Kanaďan nepostúpil s národným tímom na svetovom šampionáte do štvrťfinále, mnohí ocenili ofenzívny a odvážny herný prejav slovenského mužstva. Triumf v ankete si Ramsay zaslúžil aj za celoročné vzdelávanie iných trénerov a reprezentačných asistentov. Šesťdesiatosemročný tréner nemohol prísť na galavečer osobne, v jeho neprítomnosti prevzal cenu reprezentačný asistent Róbert Petrovický. "Žiaľ, povinnosti mi nedovolili zúčastniť sa na odovzdávaní cien," uviedol Ramsay v dopredu nakrútenom videu. "Toto ocenenie patrí všetkým mladým ľuďom, ktorí mi pomohli pri mojej práci reprezentačného trénera. Musím sa podakovať generálnemu manažérovi Miroslavovi Šatanovi, ktoý mi dal príležitosť, i prezidentovi SZĽH Martinovi Kohútovi. Vďaka patrí aj všetkým hráčom, ktorí prišli na zrazy, reprezentovali Slovensko v prípravných turnajoch, na majstrovstvách sveta i zimnej olympiáde."

Hokejistkou roka sa stala Nicol Čupková, ktorá ako jediná slovenská hráčka absolvovala sezónu v polo-profesionálnej najvyššej ruskej súťaži. V tíme Agidel Ufa zaznamenala 44 bodov v 35 odohratých zápasoch a bola druhou najproduktívnejšou hráčkou klubu. "Cením si a ďakujem za každý jeden získaný hlas. Ďakujem každému jednému trénerovi, ktorý ma počas kariéry niečo naučil," povedala Čupková pri preberaní ceny.

Titul najlepšieho rozhodcu získal Peter Stano, ktorý sa ako jediný Slovák predstavil na MS na Slovensku v úlohe hlavného arbitra. Ešte predtým na prelome decembra a januára viedol stretnutia aj na MS do 20 rokov v Kanade. "Toto ocenenie si nesmierne cením, je pre mňa cťou ho získať. Chcem sa poďakovať mojej rodine, priateľom i rozhodcom, že ma ocenili," uviedol Stano v ďakovnej reči.

Už tradične vyhlásili aj All Star tím Tipsport Ligy. Ideálnu šestku uplynulej sezóny v najvyššej slovenskej súťaži tvoria brankár Michal Valent (HK Dukla Trenčín), obrancovia Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 Banská Bystrica) a útočníci Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra) a Ladislav Nagy (HC Košice).

V bratislavskej Redute sa konal 23. júna 2019 galavečer Hokejista roka 2019. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) rozšíril počas slávnostného galavečera Sieň slávy slovenského hokeja o štyri významné osobnosti. V kategórii tréner boli do siene uvedení bývalí kormidelníci národného tímu Július Šupler (uprostred) a Ján Filc (vľavo), v kategórii hráč Oto Haščák (vpravo) a v kategórii funkcionár kľúčová postava pri rozvoji ľadového hokeja na území Slovenska Ferdinand Marek. (Foto: TASR/Martin Baumann)

SZĽH rozšíril počas slávnostného galavečera Sieň slávy slovenského hokeja o štyri významné osobnosti. V kategórii tréner boli do siene uvedení bývalí kormidelníci národného tímu Július Šupler a Ján Filc, v kategórii hráč Oto Haščák a v kategórii funkcionár kľúčová postava pri rozvoji ľadového hokeja na území Slovenska Ferdinand Marek.

Zoznam ocenených v rámci ankety Hokejista roka 2019: Hokejista roka: Zdeno Chára - ďalší finalisti: Erik Černák, Tomáš Tatar Najlepší obranca (Cena Róberta Švehla): Erik Černák - Zdeno Chára, Andrej Sekera Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Tomáš Tatar - Richard Pánik, Matúš Sukeľ Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Jaroslav Halák - Július Hudáček, Patrik Rybár Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Craig Ramsay - Vladimír Országh, Andrej Podkonický Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano - Vladimír Baluška, Peter Jonák Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Adam Liška - Samuel Buček, Martin Fehérváry Hokejistka roka: Nicol Čupková - Jana Budajová, Janka Hlinková All star tím Tipsport ligy: Michal Valent (HK Dukla Trenčín) – Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín), Ivan Ďatelinka (HC 05 Banská Bystrica) – Róbert Lantoši, Samuel Buček (obaja HK Nitra), Ladislav Nagy (HC Košice) Noví členovia Siene slávy: Július Šupler, Oto Haščák, Ján Filc, Ferdinand Marek

Najlepší hokejisti Slovenska 1994 Oto Haščák 1995 Peter Šťastný 1996 Jaromír Dragan 1997 Zdeno Cíger

Víťazi ankety Zlatý puk 1998 Istropolis, Bratislava - Peter Bondra 1999 Holiday Inn, Bratislava - Pavol Demitra 2000 Forum, Bratislava - Miroslav Šatan 2001 Istropolis, Bratislava - Miroslav Šatan 2002 Divadlo Andreja Bagara, Nitra - Peter Bondra 2003 Istropolis, Bratislava - Peter Bondra 2004 NTC, Bratislava - Miroslav Šatan 2005 Crowne Plaza, Bratislava - Ľubomír Višňovský 2006 Crowne Plaza, Bratislava - Marián Hossa 2007 SND, Bratislava - Marián Hossa 2008 Historická budova SND, Bratislava - Marián Hossa 2009 Steel Arena, Košice - Zdeno Chára 2010 Hotel Bonbón, Bratislava - Marián Hossa 2011 Hotel Bonbón, Bratislava - Zdeno Chára 2012 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Zdeno Chára 2013 Hotel DoubleTree by Hilton, Bratislava - Zdeno Chára