Pavol Hirka

Dnes o 09:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Veľký čistič oceánov je späť! Ocean Cleanup mladého vynálezcu má vyčistiť Pacifik

Projekt ambiciózneho mladíka Boyana Slata je opäť na vode.

Ocean Cleanup — Foto: Twitter/Boyan Slat

KALIFORNIA 24. júna - Holandský vynálezca Boyan Slat (24) sa nevzdáva. Zariadenie neziskovej organizácie The Ocean Cleanup, ktoré má oceánom pomôcť zbaviť sa plastového odpadu, sa minulý rok pokazilo a niekoľko mesiacov strávilo na opravovaní. Ako informuje portál The Guardian, od minulého týždňa je však opäť v Tichom oceáne a tvorca dúfa, že tentokrát dopadne lepšie.

Zariadenie s názvom System 001/b je dlhé približne 600 metrov a jeho cieľom je zachytiť viac ako 1,8 ton plastového odpadu bez toho, aby ublížilo morskému životu. „Dúfajme, že príroda už pre nás nemá pripravených toľko veľa prekvapení," uviedol Slat na Twitteri a dodal. „V každom prípade, z tohto všetkého sa veľa naučíme."

Systém by mal prvotne vyčistiť časť medzi Kaliforniou a Havajom. Odborníci sa minulý rok domnievali, že stroj by mal byť schopný zozbierať polovicu odpadu v priebehu piatich rokov. Prvý pokus bol neúspešný po tom, ako sa zariadenie po štyroch mesiacoch na mori rozpadlo kvôli neustálemu tlaku vĺn a vetra. Plast, ktorý nazbieralo, navyše nedokázalo udržať.

Ako to funguje?

Veľký pacifický kôš sa rozprestiera na rozlohe 617 763 štvorcových míľ, čo je viac ako dvojnásobok Francúzska, a obsahuje najmenej 79 000 ton plastu. Pri väčšine z nich ide o opustené a stratené rybárske pomôcky, veľmi často pochádzajúce z nezákonných rybárskych plavidiel.

Čistička je zložená z 12 metrov dlhého potrubia, ktoré je paradoxne vyrobené z plastu. To je zmontované dokopy, aby sa vytvorila dlhá pohyblivá rúra. Vzduch vo vnútri zabezpečí, že potrubie pláva na hladine mora v oblúku. Nylon, ktorý je spustený do vody, tvorí obriu lopatku slúžiacu na zachytávanie plastových odpadkov. Ryby však ohrozené nebudú, môžu totiž čističku podplávať.

Prečítajte si tiež: Keď mal len 16 rokov, navrhol stroj, ktorý očistí oceány od plastov

Mladý vizionár

Slat systém navrhol, keď mal iba 18 rokov. Prvotný nápad ale prišiel ešte skôr. Ako 16-ročný si na dovolenke v Grécku všimol, že v mori je viac plastov ako rýb. Po návrate domov dokončil školu a založil si spoločnosť Ocean Cleanup Array.

„Problém so znečistením plastami bol vždy prezentovaný ako niečo neriešiteľné. Vždy to bolo o tom, že sa to vyčistiť nedá. Vraj to najlepšie je, že sa máme snažiť, aby to nebolo ešte horšie. Pre mňa osobne je to hrozná správa,“ vysvetlil svoje pohnútky mladík.