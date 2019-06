TASR

Dnes o 07:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Volko získal striebro, premožiteľa našiel až v poslednom bloku

Slovenský atletický tím obsadil v úvodnom dueli 1. kola 4. miesto so 49 bodmi za reprezentáciami Nemecka, Maďarska a Grécka.

Na archívnej snímke slovenský šprintér Ján Volko. — Foto: TASR/AP

Minsk 23. júna (TASR) - Slovenský šprintér Ján Volko získal na II. európskych hrách v Minsku v behu na 100 metrov striebornú medailu. V rámci súťaže miešaných družstiev si pripísal čas 10,38 s, zdolal ho jedine Portugalčan Carlos Nascimento o tri stotiny sekundy. Bronz si vybojoval turecký reprezentant Jak Ali Harvey za 10,42 s.

V úplne novom formáte DNA (Dynamic New Athletics) sa o tímových medailách rozhodne vo štvrtok, no už v nedeľu sa udeľovali cenné kovy v deviatich individuálnych disciplínach. Poradie v nich sa určilo na základe výsledkov v štyroch samostatných blokoch po šesť tímov. Slovensko vyžrebovali do úvodného bloku A, v ktorom Volko vyhral svoj rozbeh, keď vyrovnal vlastný slovenský výkon roka. V druhom ani treťom bloku ho neprekonal nikto, až v "déčku", ktoré odštartovalo o niekoľko hodín neskôr, sa pred neho dostal Nascimento.

„Bolo naozaj veľmi zvláštne sedieť pred televíznou obrazovkou a získať striebro. V poslednom behu som skôr predpokladal, že rýchly bude Harvey a nie Nascimento. Čakanie bolo nepríjemné, pretože na dopingovej kontrole mi prišlo nevoľno. S mojím výkonom nie sme s trénerkou spokojní, ale musíme sa s realitou vyrovnať. Už je však všetko za mnou, idem bojovať ďalej a s tímom sa pokúsime postúpiť do semifinále. Ďakujem všetkým za podporu," uviedol tohtoročný halový majster Európy na 60 m pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Volko vďaka víťazstvu vo svojom rozbehu získal pre slovenský tím prvých dvanásť bodov. Ďalší tucet pridala v diaľke víťazná Jana Velďáková, na 100 m žien bola Monika Weigertová v čase 11,9 s štvrtá (6 bodov), v oštepe Júlia Hanuliaková šiesta (40,23 m, 2 body), v štafete 4x400 m mix bolo Slovensko v zložení Martin Kučera, Alexandra Štuková, Daniela Ledecká, Šimon Bujna druhé (3:22,65 min, 10 bodov). V behu 110 m cez prekážky skončil Marco Adrien Drozda šiesty (15,49, 2 body) a vo výške Lukáš Beer piaty (3 body). Na 100 m prekážky skončila Lucia Vadlejchová šiesta (14,17, 2 body) a v stíhacej mix štafete (800-600-400-200) skončilo kvarteto Alexander Jablokov, Iveta Putalová, Denis Danáč, Monika Weigertová štvrté.

Slovenský atletický tím obsadil v úvodnom dueli 1. kola 4. miesto so 49 bodmi za reprezentáciami Nemecka, Maďarska a Grécka. Do semifinále postúpilo priamo Nemecko, Maďarsko má nádej na postup z 2. miesta (najlepšie dva tímy z druhých miest zo štyroch súbojov). Slovensko bude bojovať o jedno z ďalších šiestich semifinálových miest v utorok v jednom z troch šesťčlenných štvrťfinále, pričom z každého postúpia dve najlepšie družstvá.