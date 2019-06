TASR

Múzeum Prvého slovenského gymnázia v Revúcej funguje štvrtú sezónu

Práve v týchto dvoch letných mesiacoch podľa Lamperovej prichádza do múzea najviac návštevníkov, preto sa venujú hlavne im a organizujú menej iných podujatí.

Na snímke historická prvá budova Prvého slovenského gymnázia v Revúcej, v ktorej dnes sídli jeho múzeum, 23. júna 2019. — Foto: EASYFOTO TASR - Branislav Caban

Revúca 23. júna (TASR) – Múzeum Prvého slovenského gymnázia (MPSG) v Revúcej otvorí začiatkom júla svoju štvrtú letnú turistickú sezónu. Ako TASR informovala jeho riaditeľka Diana Lamperová, návštevníkov čaká nová expozícia a predĺžené otváracie hodiny.

„Minulý rok v septembri sme otvorili novú expozíciu, ktorá je venovaná armádnemu generálovi Rudolfovi Viestovi, pretože bol rodákom z Revúcej. Je to taká malá pripomienka na neho, aby si aj rodáci z Revúcej naňho spomenuli a taktiež návštevníci si môžu pozrieť niečo z jeho života,“ priblížila Lamperová.

Dodala, že počas roka je MPSG otvorené od 8.00 do 16.00 h, cez letnú sezónu, v júli a auguste, je však sprístupnené denne od 8.00 do 18.00 h. Práve v týchto dvoch letných mesiacoch podľa Lamperovej prichádza do múzea najviac návštevníkov, preto sa venujú hlavne im a organizujú menej iných podujatí.

Výstavné možnosti MPSG rozšírili podkrovné priestory, ktoré vznikli rekonštrukciou budovy múzea v roku 2015. „Je to určite pridaná hodnota pre toto múzeum, pretože inak by sa k nám človek prišiel pozrieť raz a nemal dôvod prísť znova. Máme však tento priestor, ktorý je veľmi útulný a má svoju dušu. Pravidelne tu robíme napríklad vedecké kaviarne, koncerty, výstavy, konferencie alebo priestor prenajímame,“ dodala riaditeľka.

V MPSG v súčasnosti pracujú dvaja stáli zamestnanci a jeden dočasný, zamestnaný na letnú sezónu cez projekt úradu práce. Múzeum je situované v priestoroch niekdajšej kúrie. Tá bola od roku 1862 prvou budovou, v ktorej gymnázium sídlilo.

Na prízemí múzea sa nachádzajú priestory so stálou expozíciou, nainštalovanou v štyroch miestnostiach. Na dočasné výstavy slúži podkrovný priestor múzea. V roku 2018 MPSG navštívilo dokopy 3260 návštevníkov.