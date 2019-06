TASR

Rehák-Štefečeková sa už balila domov: Finále ma prekvapilo

Zuzana Rehák-Štefečeková sa s poslednou individuálnou súťažou na dlhšiu dobu rozlúčila pekným šiestym miestom. Teraz ju totiž čakajú iné povinnosti, keďže je v šiestom mesiaci tehotenstva.

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v trape Zuzana Rehák - Štefečeková. — Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Minsk 23. júna (TASR) - Kým jej súperky v kvalifikácii ešte naháňali asfaltových holubov na strelnici, Zuzana Rehák-Štefečeková si už balila kufre a chystala sa na cestu domov z II. európskych hier. Svoje položky totiž odstrieľala už skôr a ani si nevedela predstaviť, že by jej výkon 107 bodov mohol stačiť na finále. Keď sa dozvedela, že áno, len skríkla: „No ty kokos."

Po tom, čo dokončila svoju kvalifikáciu, zamierila do priestorov pre pretekárov, odkiaľ sa už chystala späť do dediny športovcov. „Už som sa na 'kompletku' zbalila. Potom som sa išla len pozrieť na výsledky, ako sú na tom chlapci a už keď som to mala otvorené, že sa pozriem aj na nás. A zrazu vidím, že som stále šiesta, tak si hovorím, že si nechám aspoň topánky. Už bola aj puška 'opucovaná'. Takže som ju musela znova rozbaliť a naolejovať," prezradila.

Keďže jej súperky kazili, nakoniec si posledné šieste postupové miesto udržala. "Prekvapilo ma to, smiali sme sa, že na 107 bodoch sa väčšinou začína až tretia strana výsledkovej listiny. No tentokrát to stačilo."

Prekvapivý prienik do finálovej šestky nakoniec medailové ovocie nepriniesol. Zuzana Rehák-Štefečeková sa s poslednou individuálnou súťažou na dlhšiu dobu rozlúčila pekným šiestym miestom. Teraz ju totiž čakajú iné povinnosti, je v šiestom mesiaci tehotenstva a aj preto ju výkon až tak netrápil. „Boli to také hry, že vabank, ale vyšlo to na 6. miesto, takže som lepšia ako v Baku. Som tehotná, som šťastná, som spokojná, som mama, takže mi nič nechýba."