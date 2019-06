TASR

Samospráva Prievidze chce zrevitalizovať Čerešňový sad

Kedy samospráva pristúpi k revitalizácii Čerešňového sadu ešte nevie, závisieť to bude od finančných možností mesta.

Prievidza 23. júna (TASR) - Nový priestor pre oddych budú môcť nájsť obyvatelia na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Samospráva tam plánuje v budúcnosti obnoviť Čerešňový sad, v tomto období vyhlásila verejnú súťaž na projekt.

"Mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na podanie projektu revitalizácie Čerešňového sadu, pričom pôjde o celoplošnú úpravu, revitalizáciu celého územia," povedal viceprimátor mesta Ľuboš Jelačič.

Zámer radnice podľa neho počíta s výsadbou novej zelene, ktorá nebude náročná na klimatické podmienky a nebude vyžadovať údržbu, pribudne tam mobiliár a riešiť sa tam má aj územie, kde bude výbeh pre psov. "Celý projekt bude vychádzať z návrhov záhradných a krajinných architektov. Dotkne sa nielen výsadby nových stromov, ale aj zásahu do starých. Ľudia neradi počujú, že sa musí niečo vyrúbať, ale pravdou je, že sad je niekoľko desiatok rokov starý, prehustený a bude potrebné urobiť aj radikálny zásah do zelene," priblížil.

Lokalita nesie názov Čerešňový sad, keďže tam tieto ovocné stromy kedysi boli, no čerešne tam radnica neplánuje vysadiť, keďže potrebuje údržbu. Jelačič nevylúčil, že pokiaľ by sa tam niečo symbolicky vysadilo, pôjde o divo rastúcu čerešňu.

"Čerešňový sad bol spustnutý, boli tam problémy s pozemkami, vlastníci sa nestarali o to tak, ako by sa patrilo. Preto si to mesto zobralo za svoje a urobí všetko pre to, aby táto časť znova mohla byť oddychovou zónou pre obyvateľov mesta," pripomenul viceprimátor.

Kedy samospráva pristúpi k revitalizácii Čerešňového sadu ešte nevie, závisieť to bude od finančných možností mesta. "V tomto roku vyčlenilo mesto finančné prostriedky len na realizáciu projektu. Určite v tomto roku nebudú finančné prostriedky na to, aby sa začalo aj s konkrétnou činnosťou pri revitalizácii," ozrejmil. Mesto ešte rieši majetkovo-právne vzťahy v súvislosti s pozemkami.