TASR

Vodný slalom-SP: Francúzka Jacquetová víťazkou C1 v Čunove

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 23. júna (TASR) - Francúzska vodnoslalomárka Claire Jacquetová zvíťazila v nedeľňajšom finále 2. kola Svetového pohára v Bratislave. V C1 triumfovala napriek štyrom trestným sekundám časom 112,15. Druhá skončila Monica Doria Vilarrublová z Andorry s mankom sedemnásť stotín, tretia bola Brazílčanka Ana Satilová, ktorá zaostala o 1,65 s. Slovenky Monika Škáchová, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová nepostúpili zo semifinále.

Najmladšia reprezentantka Luknárová sa ukázala v najlepšom svetle, síce dostala štyri trestné sekundy, ale spomedzi Sloveniek skončila najlepšie na 20. mieste. "S výkonom nie som spokojná, nešla som podľa mojich predstáv. Trať bola náročná, ale trénovali sme a malo to byť v pohode, nevyšlo to. Som spokojná, že som sa dostala do semifinále, ale nie s tým, že som nepredviedla to, na čo som mala," povedala 17-ročná Luknárová. Napriek sklamaniu z nevydareného semifinále ju potešil najlepší výsledok medzi seniormi, keď vylepšila 30. pozíciu z minulého týždňa v Lee Valley.

Stanovská už cez prvú bránky neprešla čisto, na piatej dostala 50-sekundovú penalizáciu a ťažkosti ju sprevádzali celým kanálom, ďalšiu "päťdesiatku" chytila v dolnej časti a so 108 sekundami navyše, vyše skončila 28. "Hneď na prvej bránke som šuchla, na tretej protichodnej bránke som mala veľký výjazd, buchla do mňa vlna, práve keď som si prehadzovala pádlo. Trať bola veľmi náročná, každá kombinácia si vyžadovala pozornosť, nevyšlo to. Nevadí, dôležitejšia bude druhá polovica sezóny," uviedla Stanovská.

Nedarilo sa ani Škáchovej, síce prešla všetkými bránkami, ale viackrát sa musela vrátiť, nabrala výraznú stratu a klasifikovali ju na 22. priečke. "Nebola to dobrá jazda. Nie som spokojná. Už navrchu som spravila chybu. Musím povedať, že trať bola postavená veľmi náročná, asi najzložitejšia akú som tu zažila. Budem o to viac trénovať a dúfam, že to nabudúce bude lepšie," povedala Škáchová.