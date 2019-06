TASR

Dnes o 09:11 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní NHL: Čajkovič je slovenskou draftovou jednotkou, vybrala si ho Tampa

Osemnásťročný krídelník odohral uplynulú sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL).

Vancouver 22. júna (TASR) - Maxim Čajkovič sa stal tento rok jediným draftovaným slovenským hokejistom. V 3. kole si ho z celkového 89. miesta vybral klub NHL Tampa Bay Lightning.

Čajkovič bol v prognózach vstupného draftu 2019 medzi najlepšie hodnotenými Slovákmi, Centrálny skautský úrad ho vo svojom záverečnom preddraftovom rebríčku zaradil na 91. miesto medzi severoamerickými korčuliarmi. Osemnásťročný krídelník odohral uplynulú sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL), kde si v drese Saint John Sea Dogs pripísal 46 bodov (22+24) v 60 zápasoch a stal sa najproduktívnejším hráčom tímu. Slovensko reprezentoval na uplynulých dvoch svetových šampionátoch do 18 rokov. Upútal najmä na MS "18" v Čeľabinsku a Magnitogorsku v roku 2018, kde bol s 11 bodmi (4+7) v piatich dueloch druhým najproduktívnejším hráčom šampionátu za Jackom Hughesom.

Práve supertalentovaný Američan sa stal jednotkou tohtoročného draftu, ktorý sa konal vo vancouverskej Rogers Arene. Osemnásťročného centra si z prvého miesta vybral klub New Jersey Devils. "Diabli" uprednostnili Hughesa pred fínskym krídelníkom Kaapom Kakkom, po ktorom siahli z druhej priečky predstavitelia New Yorku Rangers.

Čajkovič sa stal treťou voľbou Tampy v tohtoročnom drafte po útočníkovi Nolanovi Footeovi (1. kolo, 27. miesto) a brankárovi Hugovi Alnefeltovi (3. kolo, 71. miesto). Je v poradí deviatym Slovákom v histórii, ktorého draftovali "blesky". Pred ním si vedenie Lightning vybralo útočníkov Martina Cibáka (1998), Stanislava Laščeka, Mareka Bartánusa (obaja 2005) a Richarda Pánika (2009), obrancov Mareka Priechodského (2000), Vladimíra Mihálika (2005) a Adama Jánošíka (2010) a brankára Jaroslava Janusa (2009).

Odchovanec bratislavských Svišťov sa stretne v organizácii Lightning s krajanom Erikom Černákom, reprezentačný obranca sa v uplynulej sezóne udomácnil v prvom tíme "bleskov". Vedenie Saint John Sea Dogs naznačilo, že by Čajkovič mohol v QMJHL stráviť ešte nasledujúcu sezónu. "Sme hrdí na to, že Max bol tento víkend draftovaný. Vieme, ako veľa to preňho znamená. Po tom, čo sa zbavil tlaku spojeného s draftom, sa môže koncentrovať v lete na kemp Tampy a pripraviť sa na ďalšiu sezónu u nás späť v St. John," uviedol pre klubový web Trevor Georgie, prezident a generálny manažér Sea Dogs.

Po Čajkovičovi si už ďalšie profiligové kluby slovenských hokejistov nevybrali. Určité šnce mali podľa preddraftových rebríčkov brankár Samuel Hlavaj, obranca Oliver Turan či útočníci Michal Mrázik a Adam Liška, žiaden zámorský tím však po nich počas siedmich kôl nesiahol.

Poradie vo vstupnom drafte NHL 2019: 1. Jack Hughes (center, USA) - New Jersey Devils, 2. Kaapo Kakko (krídelník, Fín.) - New York Rangers, 3. Kirby Dach (center, Kan.) - Chicago Blackhawks, 4. Bowen Byram (obranca, Kan.) - Colorado Avalanche, 5. Alex Turcotte (center, USA) - Los Angeles Kings, 6. Moritz Seider (obranca, Nem.) - Detroit Red Wings, 7. Dylan Cozens (center, Kanada) - Buffalo Sabres, 8. Philip Broberg (obranca, Švéd.) - Edmonton Oilers, 9. Trevor Zegras (center, USA) - Anaheim Ducks, 10. Vasilij Podkolzin (krídelník, Rus.) - Vancouver Canucks, 11. Victor Söderström (obranca, Švéd.) - Arizona Coyotes, 12. Matthew Boldy (krídelník, USA) - Minnesota Wild, 13. Spencer Knight (brankár, USA) - Florida Panthers, 14. Cameron York (obranca, USA) - Philadelphia Flyers, 15. Cole Caufield (krídelník, USA) - Montreal Canadiens, 16. Alex Newhook (center, Kan.) - Colorado Avalanche, 17. Peyton Krebs (center, Kan.) - Vegas Golden Knights, 18. Thomas Harley (obranca, Kan.) - Dallas Stars, 19. Lassi Thomson (obranca, Fín.) - Ottawa Senators, 20. Ville Heinola (obranca, Fín.) - Winnipeg Jets, 21. Samuel Poulin (krídelník, Kan.) - Pittsburgh Penguins, 22. Tobias Björnfot (obranca, Švéd.) - Los Angeles Kings, 23. Simon Holmström (krídelník, Švéd.) - New York Islanders, 24. Philip Tomasino (center, Kan.) - Nashville Predators, 25. Connor McMichael (center, Kan.) - Washington Capitals, 26. Jakob Pelletier (krídelník, Kan.) - Calgary Flames, 27. Nolan Foote (krídelník, Kan.) - Tampa Bay Lightning, 28. Ryan Suzuki (center, Kan.) - Carolina Hurricanes, 29. Brayden Tracey (krídelník, Kan.) - Anaheim Ducks, 30. John Beecher (center, USA) - Boston Bruins, 31. Ryan Johnson (obranca, USA) - Buffalo Sabres, ..., 89. Maxim ČAJKOVIČ (krídelník, SR) - Tampa Bay Lightning