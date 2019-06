TASR

Dnes o 15:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tužinský si ceremoniál užil: Atmosféra ma pohltila

Spolu s Martinou Maršálkovou sa v sobotu ráno predstavili v kvalifikácii mixu vo vzduchovej pištoli na 10 m.

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský v súťaži vzduchová pištoľ na 10 metrov v kategórii mix na II. Európskych hrách v Minsku 22. júna 2019. — Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Minsk 22. júna (TASR) - Juraj Tužinský si piatkový otvárací ceremoniál II. európskych hier v Minsku veľmi užíval, dokonca tak, že odložil oddych a zotrval až do konca. Nečudo, bol jeho premiérový na takomto veľkom podujatí a hneď v najdôležitejšej úlohe - na čele slovenskej výpravy niesol zástavu.

"Bola to pre mňa veľká pocta, som rád, že si ma vybrali, bolo to naozaj úžasné a užíval som si to. Super boli ľudia, ktorí nám stále mávali a povzbudzovali nás." Tužinského čakala hneď na druhý deň ráno prvá súťaž na hrách a tak mal podľa pôvodného plánu opustiť slávnostné otvorenie skôr, aby si stihol oddýchnuť. "Vraveli, že môžem ísť skôr, ale tá atmosféra ma pohltila tak, že som nakoniec zostal až do konca," povedal.

Tridsaťštyriročný strelec nie je žiadny nováčik na veľkých podujatiach, hlavnú úlohu na piatkovom sprievode si vyslúžil aj vďaka tomu, že pred štyrmi rokmi v Baku získal na premiérových hrách bronzovú medailu. Zúčastnil sa aj olympijských hier v Londýne 2012 a v Rio de Janeiro 2016, no doteraz nebol ani na jednom otvorení. "Olympijské hry sú predsa len väčšia udalosť a tie preteky tam sú vážnejšie. Takže tam som si to vôbec nemohol dovoliť. Vždy sme mali ráno hlavnú súťaž jednotlivcov a nedalo sa byť tak neskoro hore, navyše tam sú tie nástupy oveľa dlhšie. Takže teraz som to riskol," uviedol už po úvodnej súťaži v Minsku.

Spolu s Martinou Maršálkovou sa v sobotu ráno predstavili v kvalifikácii mixu vo vzduchovej pištoli na 10 m. Aj keď súťažili spoločne vôbec prvýkrát, podali dobrý výkon a len tesne im ušiel postup medzi najlepšiu osmičku. Konkrétne im chýbali iba tri body. "Vôbec som nevedel, čo mám od toho čakať, boli to prvé väčšie preteky v mixe. Bral som to aj ako taký dobrý tréning pred hlavnou súťažou, ale keď som sa potom pozrel na ten výsledok... tak to mrzí. Tri body nie sú veľa. Mal som slabú prvú položku, potom to už sypalo. O to viac ma mrzí, že som nepotiahol na tom začiatku," povedal.

I keď s novou olympijskou disciplínou nemá veľké skúsenosti, dobrý výsledok mu dodal chuť do ďalšieho pokračovania. "Už som to raz strieľal na majstrovstvách Európy, no to bolo ešte tri či štyri roky dozadu. U nás na Slovensku je ťažké nájsť nejakú babu do mixu. Teraz sa ale chytá Maťa, tak dúfam, že s nami bude chodiť ďalej a budeme to strieľať. Je to nová olympijská disciplína, tak to treba využiť." Priame olympijské miestenky sa dali získať len na vlaňajších MS, no ak sa z jednej krajiny prebojujú na OH v súťaži jednotlivcov muž aj žena, môžu spolu zložiť tím do mixu.

Tužinského hlavná disciplína je na programe v nedeľu od 9.15 h miestneho času (8.15 SELČ) a slovenský reprezentant v nej bude obhajovať bronz z Baku. "Hlavne sa musím dobre vyspať, pretože túto noc to bolo trochu horšie, keďže bolo teplo. Musím robiť to, čo mám natrénované, myslím si, že tréma ani stres nebude, keďže tieto preteky som už absolvoval," dodal.