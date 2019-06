TASR

Pri Miestnom zastupiteľstve v Petržalke bude o jednu komisiu viac

Úlohou komisie bude prispievať k riešeniu problémov mobility, dopravnej obslužnosti, dostupnosti, parkovania, cyklodopravy, zastávok MHD, peších chodníkov a investícií na území Petržalky.

Námestie hraničiarov v Petržalke, archívna snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 22. júna (TASR) – Komisií pri Miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke bude po novom o jednu viac. Doterajšia komisia územného plánu, výstavby a dopravy sa totiž rozdelí na dve samostatné komisie a nová komisia bude mať vo svojom portfóliu okrem dopravy aj problematiku mobility a bezbariérovosti. Na júnovom rokovaní o tom rozhodli petržalskí miestni poslanci.

"Prax ukázala, že komisia územného rozvoja a dopravy je natoľko vyťažená agendou územného plánovania, že oblasť dopravy v nej nemá primerané miesto. Je nevyhnutné, aby sa vytvoril útvar, ktorý sa bude systematicky, komplexne a sústavne venovať debarierizácii verejného priestoru na území mestskej časti," uvádza sa v materiáli o vzniku novej komisie. V podobnom režime pritom fungujú komisie aj pri bratislavskom mestskom zastupiteľstve.

Pri opodstatnenosti požiadavky bezbariérového prostredia argumentuje samospráva súčasným demografickým stavom, platnou medzinárodnou a národnou legislatívou a tiež kultúrnym a morálnym statusom spoločnosti. Odvoláva sa zároveň na medzinárodný právny predpis pod názvom Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a opčný protokol. Ten schválila OSN 13. decembra 2006 a ratifikoval prezident SR 28. apríla 2010.

"Nová komisia by mala obhajovať aj oprávnené záujmy veľkej skupiny obyvateľov tvorených ľuďmi so TŽP, seniormi, rodičmi s kočíkmi, ľuďmi po dočasnom či inom úraze nemajúcich priznanie zdravotného postihnutia, tehotnými mamičkami či ľuďmi s civilizačnými chorobami a cestujúcim s batožinami," poznamenáva mestská časť v dôvodovej správe.

Úlohou komisie bude prispievať k riešeniu problémov mobility, dopravnej obslužnosti, dostupnosti, parkovania, cyklodopravy, zastávok MHD, peších chodníkov a investícií na území Petržalky. A to na základe princípu bezpečnosti, prístupnosti a bezbariérovosti prostredia. Za úlohu bude mať napríklad zmapovať skutočný stav priestorov na území mestskej časti a podávať požiadavky a návrhy riešení. Zároveň by mala pôsobiť aj v oblasti prevencie a odstraňovania bariér a iných súvisiacich problémov a sledovala by dodržiavanie prijatých opatrení.