Festival Ekofest v Trnave pozýva do Kamenného mlyna

V piatok (21. 6.) otvorilo Ekofest premietanie dokumentov o životnom prostredí pre žiakov trnavských základných škôl, súčasťou festivalu býva každý rok od jeho vzniku.

Trnava 22. júna (TASR) – Environmentálno–hudobný festival Ekofest pokračuje v sobotu v Trnave koncertnými vystúpeniami, prednáškami i spoločnou cyklojazdou. Už dvanásť rokov si dáva za cieľ zvýšiť záujem ľudí o životné prostredie a rozšíriť ich povedomie o jeho ochrane. Výťažok z podujatia každoročne ide na zelené projekty, v tomto roku na výsadbu stromov v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Festival sa koná v rekreačnej zóne Kamenný mlyn.

Hlavným lákadlom, ako uviedol pre TASR organizátor Matej Lančarič, sú tradične večerné koncertné vystúpenia. "Koncerty odštartuje o 15.30 h zoskupenia Girls from the Moon, po ňom nastúpia punkrockeri z kapely From Our Hands, ktorí zvíťazili v regionálnom finále celosvetovej súťaže Planet Rox. Od 18.30 h budeme pokračovať najobľúbenejšou festivalovou kapelou Horkýže Slíže, po nich sa diváci môžu tešiť na domácu Hudbu z Marsu, speváka Lukáša Adamca a na záver vystúpi Marián Grexa so svojou kapelou Delykvenc," uviedol Lančarič.

Ekofest zároveň pozýva na cvičenie jogy od 13.00 h, besedy a diskusie v salóniku hotela Koliba sa začnú o 15.30 h, kde návštevníci budú môcť diskutovať o spracovaní odpadov, vodných tokoch na Slovensku či zoznámiť sa s projektom Zuzany Lančaričovej Bezpečné zastávky v Trnave, ktorého cieľom je zabezpečiť autobusové prístrešky tak, aby ich vinou nedochádzalo k zbytočnému úhynu vtáctva.

Športová časť programu štartuje o 16.30 h, obľúbená spoločná jazda cyklistov a korčuliarov PSA TT–Inline má štart i cieľ v mieste konania festivalu.

