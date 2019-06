TASR

Lubyová: Výsledky pohybových predpokladov prvákov pomôžu aj školám

Testovanie prvákov v oblasti športu realizoval rezort školstva počas jesene 2018.

Martina Lubyová, archívna snímka. — Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 22. júna (TASR) – Výsledky testovania pohybových predpokladov u tohtoročných prvákov pomôžu okrem iného napríklad aj v pedagogických školách pri tom, aby sa vedelo, na čo pri výučbe orientovať budúcich učiteľov. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).

Testovanie prvákov v oblasti športu realizoval rezort školstva počas jesene 2018. "Z našej strany je to monitorovanie na koncepčné účely, ale aj servis pre všetkých - pre športové kluby, žiakov, ale aj pre rodičov. Zároveň chceme robiť analýzy, aby sme vedeli, akým spôsobom napríklad orientovať hodiny telesnej výchovy, či to, akým spôsobom orientovať pedagógov v pedagogických školách," vysvetlila šéfka rezortu školstva. Poukázala na to, že napríklad na prvom stupni základných škôl sú učitelia, ktorí nie sú odborníci na telesnú výchovu, ale sú to učitelia so všeobecným profilom. "Práve tieto výsledky môžu pomôcť pedagogickým fakultám, aby lepšie orientovali budúcich učiteľov," uviedla Lubyová.

Silovo-statické schopnosti, vytrvalosť, rýchlostno-silové schopnosti, ale aj úroveň pohyblivosti robia prvákom v základných školách v porovnaní s minulosťou väčšie problémy. Vyplýva to z výsledkov testovania pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka základných škôl. Podľa Lubyovej ide o zistenia, ktoré máme o detskej populácii po prvý raz. Ministerka poukázala na to, že najväčší úpadok nastal u žiakov v rýchlostno-koordinačných schopnostiach. "Podľa toho by sa malo zamerať aj vyučovanie telesnej výchovy a dať viacej cvičení, kde sa koordinácia precvičuje," poznamenala Lubyová.

To, že sa deti zhoršili vo všetkých meraných parametroch oproti minulosti, potvrdil aj dekan Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove Pavel Ružbarský. Povedal, že slovenské deti sa málo hýbu. Ako príklad uviedol ich rovesníkov v Nórsku, ktorí podľa jeho slov trávia takmer celý deň vonku a vo vnútri sú len vtedy, keď sa idú najesť. "U nás sú deti hodinu vonku a tam sa začína celý problém," povedal s tým, že "je to alarmujúce, keď už vo veku sedem rokov dosahujeme horšiu pohybovú výkonnosť ako v minulosti".