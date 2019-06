Úrad verejného zdravotníctva: Plavky musia mať v bázene aj najmenší

TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Dieťa do troch rokov musí mať v bazénoch plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné. Minuloročnú letnú kúpaciu sezónu mali práve detské bazény najčastejšie problém s kvalitou vody na kúpanie. V súvislosti so začiatkom sezóny letných kúpalísk na to upozornila odborníčka z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Zuzana Valovičová.

Z ďalších upozornení Valovičovej vyplýva, že deti je potrebné pred vstupom aj po ukončení kúpania osprchovať. Vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Dôkladné osprchovanie pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie vody až desaťnásobne. "Tých najmenších je nevyhnutné počas pobytu vo vode stále upozorňovať na používanie toalety, rodič sa ich má pýtať na fyziologické potreby, pretože v zápale hry môžu deti na ne zabudnúť. Rovnako dôležité je, aby ich rodičia upozorňovali, aby nepili vodu z bazéna," apeluje odborníčka ÚVZ.

Podľa Valovičovej je dôležitá aj hygiena rúk. Najmä tí najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Ochorenia, ktoré môžu deti na kúpaliskách potrápiť, sú rovnaké ako u dospelých. "Pre nezrelú detskú imunitu však dochádza k nakazeniu rýchlejšie a so závažnejšími prejavmi. Deti by rovnako ako dospelí nemali vstupovať do vody, ak sa necítia byť v dobrom zdravotnom stave. Mohli by šíriť prenosné ochorenie a s porušenou pokožkou aj infekcie," vysvetľuje.

Veľmi malé deti, respektíve deti s predispozíciami na vznik alergií, sú obzvlášť citlivé na nadmernú prítomnosť chlóru. "Prísnejšie limity obsahu chlóru sú stanovené vzhľadom na citlivosť detského organizmu pre bazény im určené. V praxi sa orgány verejného zdravotníctva stretávajú pri výkone štátneho zdravotného dozoru s prekračovaním hodnôt chlóru. Jeho množstvo zvyšujú prevádzkovatelia najmä z preventívnych dôvodov v období najväčšej návštevnosti. Po takomto zistení je prevádzkovateľom nariadený výkon účinných opatrení na nápravu,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.