TASR

Dnes o 09:06 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Začína sa obnova Karlovesko-dúbravskej radiály, skončí v roku 2020

Radiála denne prepraví do centra mesta a z neho viac ako 30.000 cestujúcich.

Archívna snímka. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 22. júna (TASR) – V Bratislave sa v sobotu začína dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Potrvá do septembra 2020 a rozdelená bude na viacero etáp. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek. Hlavné mesto preto čaká od soboty aj veľká prázdninová zmena v cestovných poriadkoch a trasách električiek.

Radiála denne prepraví do centra mesta a z neho viac ako 30.000 cestujúcich. Mesto preto počíta s tým, že dosah rekonštrukcie na dopravu a aj komfort obyvateľov bude veľký. "Od 22. júna do 20. decembra nás čakajú prvé dve etapy rekonštrukcie radiály. Obnova radiály je nevyhnutná, ak by sme k nej nepristúpili, hrozilo by nám pre havarijný stav jej kompletné odstavenie. Po rekonštrukcii však bude rýchlejšia, tichšia a bezpečnejšia," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu sa po modernizácii skráti o tri minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly, zastávky Molecova a Damborského, budú riešené ako integrované prestupné zastávky. Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok, vybavených osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, s automatmi na výdaj cestovných lístkov aj s elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky. Veľká časť trate bude zazelenaná.

V prvej fáze rekonštrukcie do konca septembra príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou – linka X5, a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky. Rekonštrukcia si od soboty vyžiada aj zreorganizovanie trás aj ostatných električkových liniek v Bratislave.

Po ukončení prvej etapy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava bude ďalej zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska ďalej do Dúbravky. V tomto režime bude MHD fungovať do 20. decembra. Dopravné obmedzenia počas modernizácie radiály sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže pre manipulačné práce bude jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený. Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a doprava do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom. Budúci rok na jar sa začne ďalšia etapa prác a najväčšia výluka, ktorá sa dotkne aj trolejbusov jazdiacich na Dlhé diely, bude v lete 2020.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály vyjde na 65,1 milióna eur s DPH. Zhotoviteľom prác bude konzorcium firiem DK Radiála. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.

Bližšie informácie o modernizácii radiály, dopravných obmedzeniach i zmenách v MHD nájdu ľudia na webe zvladneme.to.