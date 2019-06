Priaznivci hudobnej scény si pripomenú nedožitých 70 rokov J. Filipa

TASR

Jaroslav Filip, archívna snímka. — Foto: TASR Vladimír Benko

Bratislava 22. júna (TASR) - Fanúšikovia slovenskej hudobnej aj divadelnej scény si v sobotu (22. 6.) pripomenú nedožitých 70 rokov známeho speváka, skladateľa, klaviristu, herca, dramaturga aj humoristu Jaroslava Filipa. Jeho piesne majú dodnes v repertoári viacerí poprední slovenskí interpreti.

Rodák z Hontianskych Moraviec (*22. júna 1949) pochádzal z učiteľskej rodiny, vyštudoval Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení, odbor filmová a televízna scenáristika a dramaturgia. Pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, ako dramaturg Poetického súboru Novej scény, od roku 1981 ako dramaturg a herec v Divadle pre deti a mládež v Trnave.

V hudbe začínal so skupinou Blues Five Petra Lipu, hral s ňou aj na pražskom bítovom festivale v roku 1969. V tom roku začala jeho spolupráca s Dežom Ursinym, hral na klávesových nástrojoch v skupine Burčiak, s ktorou Ursiny nahral albumy Nové mapy ticha (1979) či Modrý vrch (1981). Od roku 1978 spolupracoval s dvojicou Lasica - Satinský (L+S). Súbežne od roku 1979 pôsobil aj v skupine YPS. Prvým výsledkom autorskej spolupráce s dvojicou L+S bola LP platňa Bolo nás jedenásť v roku 1981. Trinásť piesní na tomto albume je z Filipovho autorského pera, sú medzi nimi Chcel by som byť, Spomínam na Paríž, V jedálnom vozni, V našej obci, Za dedinou alebo Do batôžka. Rok nato vydali druhú platňu S vetrom opreteky, opäť s hudbou Jara Filipa, medzi osemnástkou piesní bola aj skladba Čerešne. V roku 1987 vydali album s názvom My a v roku 1990 album Sťahovaví vtáci.

Začiatkom 90. rokov sa začala jeho spolupráca so spevákom a textárom Richardom Müllerom, jej výsledkom boli hity Milovanie v daždi, Cigaretka na 2 ťahy, V tom istom meste, 24 hodín denne či Spočítaj ma. Svoju prvú sólovú platňu Cez okno vydal v roku 1996 vo vlastnom vydavateľstve Salvador. Tam mu napísal Müller texty k desiatim piesňam, medzi ktorými boli Salvador Dali, Milovanie v hrošej koži, Už zajtra, Život či titulná Cez okno. Dva roky nato vydal ďalší sólový projekt s názvom Ten čo hrával s Dežom, z ktorého sú piesne Informácia o ovzduší, Syn nosí moju tvár, Vízum do pekla aj titulná Ja som ten čo hrával s Dežom.

Jaroslav Filip bol autorom scénickej hudby k divadelným a televíznym inscenáciám, k dokumentárnym aj hraným filmom. Autorsky aj herecky sa podieľal na rozhlasových a televíznych zábavných programoch, medzi nimi Záložňa, Apropo, či televízny Telecvoking. V roku 2007 vyšla v Opuse kompilácia Najkrajšie piesne Jara Filipa, v marci 2008 vyšiel album Pocta Jarovi Filipovi, kde jeho pesničky v nových aranžmánoch nahrali poprední slovenskí interpreti a skupiny. Aj Richard Müller ako poctu Filipovi nahral spoločne s Milanom Lasicom platňu Müller spieva Lasicu, Lasica spieva Müllera, Lasica a Müller spievajú Filipa, ktorá vyšla v októbri 2008. Človek hromadného výskytu, ako ho nazval Marián Varga, zomrel v Bratislave 11. júla 2000 vo veku 51 rokov.

K nedožitej sedemdesiatke sa v pondelok (24. 6.) v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra uskutoční spomienkový koncert Jaro Filip 70, na ktorom vystúpia Richard Müller, Teatro Fatal, Bolo nás jedenásť a Jakub Ursiny. Špeciálnym hosťom koncertu bude Zuzana Mauréry. Na koncerte bude k dispozícií aj reedícia v prvého sólového albumu Jaro Filip - Cez okno, ktorá okrem verzie CD vychádza po prvýkrát aj na vinyle.