TASR

LM: Slovanistky spoznali súperky v kvalifikačnom kole

UEFA pridelila Slovanu organizáciu mini-turnaja Ligy majstrov, ktorý sa uskutoční v termíne 7. – 13. augusta v Bratislave.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Nyon 21. júna (TASR) - Futbalistky ŠK Slovan Bratislava sa v piatej kvalifikačnej skupine ženskej Ligy majstrov 2019/2020 stretnú so srbským Spartakom Subotica, maďarským Ferencvárosom a moldavským Agarista – SS Anenii Noi. Rozhodol o tom piatkový žreb kvalifikačného kola v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

UEFA pridelila Slovanu organizáciu mini-turnaja Ligy majstrov, ktorý sa uskutoční v termíne 7. – 13. augusta v Bratislave. Klub bol povinný nahlásiť dve dejiská zápasov, nahlásené sú štadióny Tehelné pole a Pasienky.

Úradujúce slovenské šampiónky figurovali pred žrebom v 3. výkonnostnom koši. Spomedzi papierovo najslabších tímov vo štvrtom koši im žreb prisúdil moldavského majstra Agarista – SS Anenii Noi, súperom z druhého koša bude maďarský majster Ferencváros a papierovo najsilnejšie družstvo skupiny bude tím ŽFK Spartak Subotica, ktorý deviatykrát po sebe vyhral srbskú ligu a má v kádri viacero zahraničných hráčok. Slovan by mal začať turnaj súbojom s Ferencvárosom (7. augusta), potom bude hrať so Suboticou (10. augusta) a turnaj zakončí duelom s moldavskou Aragistou (13. augusta).

"Sme spokojní s výsledkom žrebu, mohli sme dostať aj oveľa ťažších súperov. Sme radi, že z druhého koša sme dostali práve Ferencváros a z prvého Suboticu, sú to veľmi kvalitní súperi, ale môžeme proti nim hrať. Moldavský súper je veľkou neznámou, určite si však o všetkých tímoch nájdeme čo najviac informácií a budeme sa snažiť čo najlepšie pripraviť na tento turnaj. Boli by sme veľmi radi, ak by sme splnili náš cieľ, ktorým sú dve víťazstvá, a prípadne ešte pridali niečo navyše," uviedol pre klubový web tréner slovanistiek Martin Masaryk.