Balážová s Pištejom túžia po medaile v stolnom tenise

Slovenská dvojica ukázala svoje kvality v tejto disciplíne už na aprílových majstrovstvách sveta. Ich cestu zastavili vo štvrťfinále druhí nasadení Japonci Maharu Jošimura a Kasumi Išikawová.

Na snímke Ľubomír Pištej a Barbora Balážová. — Foto: TASR/Michal Svítok

Minsk 21. júna (TASR) - Medzi medailové želiezka v ohni slovenskej výpravy na II. európskych hrách v Minsku patrí stolnotenisová dvojica Barbora Balážová a Ľubomír Pištej. V mixe sú najvyššie nasadení a papierové predpoklady by chceli naplniť aj na turnaji. O to viac, že zlatá medaila z Minsku zároveň znamená aj miestenku na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.

Stolnotenisový turnaj odštartuje v sobotu dvojhrami mužov a žien, mix príde na rad v nedeľu. "Mix je už olympijská disciplína a preto je zaujímavý pre veľa krajín. Najmä pre tie, ktoré nemajú tú kvalitu u viacerých jednotlivcov. Pre nás je to dôležitá disciplína," uviedla Balážová.

"Nasadenie neberiem nejako príliš vážne, treba to dokázať za stolom. Podľa mňa máme na to, aby sme potvrdili to prvé miesto, no cesta bude dlhá," uviedol Pištej.

"Ak by tu mali napríklad Nemci viac párov, bolo by to o to ťažšie, takto je to pre nás výhoda. No z každej z tých šestnástich krajín je tu ten najlepší pár, takže je to veľká kvalita," povedal Pištej.

Balážová doplnila, že najvážnejší konkurenti v boji o medaily by mali byť Nemci, Rumuni, Švédi a Francúzi. "S niektorými pármi sme sa už stretli, ale s veľa nie a tak je ťažké posúdiť, kto nám bude sedieť," uviedla. Slovenská dvojica sa stretne v nedeľňajšom prvom kole mixu s pätnástym nasadeným luxemburským párom Luka Mladenovič a Ni Sia Lien.

Okrem toho obaja zabojujú aj v dvojhre. Najmä Pištej v nej poškuľuje po výraznejšom úspechu. V uplynulom období podával kvalitné výkony na podujatiach World Tour, darilo sa mu najmä na China Open, kde ho v osemfinále zastavil až najvyššie nasadený hráč a líder svetového rebríčka Fan Čen-tung z Číny.

"V poslednej dobe mám dobré výsledky, na China Open som zdolal vicemajstra sveta a ďalších skvelých hráčov. Ťažko hovoriť o ambíciách, ale chcem odohrať dobrý turnaj a nehrať len jeden či dva zápasy," zaželal si. Pištej vstúpi do turnaja v sobotu popoludní, keď sa v 2. kole stretne s Rumunom Hunorom Szőcsom.

Balážová mala ako jedenásta nasadená hráčka v úvodných dvoch kolách voľný žreb a nastúpi až v treťom v nedeľu proti lepšej zo súboja Ukrajinky Hanny Haponovovej so Srbkou Izabelou Lupuleskovou.

"Chcem sa ukázať v čo najlepšom svetle a v najlepšej forme. Budem hrať až v nedeľu v 3. kole, čiže so súperkou, ktorá už má zápas v nohách. Som nasadená do top 16, čo by som chcela určite obhájiť a potom sa už uvidí. Bude záležať aj od žrebu, ale hlavne je to o tom, ako ukážem svoje kvality," dodala. Okrem Pišteja a Balážovej sa v dvojhre predstavia ešte aj Jang Wang a Tatiana Kukuľková.