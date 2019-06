TASR

Irén Sárközy vyzvala kraje, aby pouvažovali, čo vedia urobiť pre ľudí

Na snímke Irén Sárközy (Most-Híd) skladá poslanecký sľub počas 2. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 18. apríla 2016. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. júna (TASR) - Poslankyňa koaličnej strany Most-Híd Irén Sárközy vyzvala samosprávne kraje, aby pouvažovali o tom, čo ony vedia urobiť v samosprávach pre ľudí. Uviedla to v súvislosti s návrhom strany na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane a kritikou Združenia SK 8, ktoré varuje pred výpadkom príjmov v dôsledku prijatia tohto opatrenia.

Poslanci Mosta-Híd navrhujú zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane v budúcom roku z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely je súčasťou koaličného sociálneho balíčka a bude sa ním zaoberať parlament na aktuálnej schôdzi. Sárközy v piatok zopakovala, že toto opatrenie robí strana pre ľudí. Zároveň je presvedčená, že ak sú samosprávy nespokojné, možno by bolo potrebné rozprávať sa o daňovom mixe. "Porozprávajme sa o daňovom mixe, či všetky kompetencie, tak ako sú v súčasnosti nastavené, majú byť v samosprávach. Vyzývam predsedov a predsedníčku samosprávnych krajov, že treba aj pouvažovať trošku, čo oni vedia urobiť v samosprávach. Či netreba urobiť opatrenia, aby zefektívnili výberové konania, aby zefektívnili správu svojho majetku, alebo odpredali prebytočný majetok. Vždy sú rezervy na všetkých stranách," uviedla médiám Sárközy.

Podľa jej slov je systém v súčasnosti nastavený tak, že ak chce vláda znížiť dane ľuďom, tak sa znížia príjmy samosprávam. "Všetky dane z príjmov fyzických osôb idú samosprávam, 30 % dostanú vyššie územné celky, 70 % dostanú mestá a obce. Nie je iný spôsob. Ak budú nižšie dane pre ľudí, tak budú nižšie príjmy pre samosprávy. Tak potom riešme to, či netreba mať daňový mix, či je správne toto nastavenie, že ony majú 100 % z dane z príjmu fyzických osôb. Možno, že daňový mix by bol lepší spôsob financovania samospráv," myslí si poslankyňa.

Tiež upozornila na to, že strana chce o návrhu diskutovať. Uviedla, že štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna mal dohodnutú diskusiu s primátormi. Tiež uviedla, že tento návrh je v prvom čítaní a v druhom čítaní bude v septembri tohto roka s tým, že "diskutovať o tom, či je potrebné znížiť dane ľuďom, nie je na mieste".

Združenie SK 8 vyčíslilo, že zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane spôsobí krajom výpadok finančných prostriedkov vo výške 44,7 milióna eur určených na modernizáciu a rozvoj sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry či cestnej infraštruktúry a ďalších oblastí. Tiež kritizuje to, že k návrhu sa neuskutočnilo pripomienkové konanie, keďže je predložený ako poslanecký. SK8 tiež upozorňuje, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila vplyv opatrenia a upozornila, že v dôsledku jeho zavedenia by mohlo dôjsť k zhoršeniu udržateľnosti verejných financií. "Tento návrh zníži príjmy samosprávy o 149 miliónov eur. Z dosahu na samosprávne kraje vo výške 44,7 milióna eur to bude v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom po 4,8 milióna eur, Nitrianskom 6 miliónov eur, Žilinskom 5,6 milióna eur, Banskobystrickom 6,2 milióna eur, Prešovskom 6,6 milióna eur, a Košickom 5,9 milióna eur," uviedol predseda SK 8 Jozef Viskupič. Združenie sa preto obrátilo na všetkých poslancov a príslušné výbory Národnej rady SR, aby návrh Mosta-Híd nepodporili.