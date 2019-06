TASR

Slováci v C1 postúpili do semifinále 2. kola SP vo vodnom slalome

Bratislava 21. júna (TASR) - Všetci traja slovenskí reprezentanti v C1 postúpili do semifinále 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove. Alexander Slafkovský čistou jazdou zvíťazil v 1. kole piatkovej kvalifikácie, Matej Beňuš bol osemnásty. Michal Martikán v prvej jazde obsadil až 23. priečku, v 2. kole však napriek dvojsekundovej penalizácii skončil siedmy a postúpil.

Slafkovský nezačal sezónu ideálne, ME vynechal pre chorobu a v 1. kole SP nepostúpil do finále. O to viac ho potešil dobrý vstup do domácich pretekov. "Trochu ma to prekvapilo, pretože spodok nebol podľa mojich predstáv. Potreboval som si spraviť radosť po rozpačitom začiatku sezóny, takže teraz som spokojnejší. Najdôležitejšie bolo spraviť si chuť na sobotu," povedal obhajca celkového víťazstva SP.

Menej spokojný bol Beňuš, ktorý minulý týždeň v Lee Valley skončil piaty. V piatok si síce zabezpečil semifinále, ale jeho výkon ho sklamal: "Splnil som cieľ a postúpil, ale moja jazda bola podpriemerná. Na začiatku postavili nevyspytateľnú kombináciu, čo som nepochopil, každý druhý pretekár tam stratil niekoľko sekúnd a ani mne nevyšla táto pasáž. Cieľ je však splnený, nasleduje sobota."

Na druhý pokus sa do ďalšieho kola dostal aj Martikán, ktorého sužovali zdravotné problémy. "Som rád, že som mohol ísť druhú jazdu, pretože mi tu chýbal tréning. Trochu som mal problémy s lakťom, v prvom kole som išiel s ortézou, v druhom som ju nechal v izbe. Uvidíme ako postavia bránky, ale verím, že sa dostanem do finále a urobím pre to všetko," uviedol Martikán.

Medzi kajakárkami sa z postupu v 1. kole kvalifikácie tešila Eliška Mintálová, ktorá bola piata, Jana Dukátová si vybojovala postup z 9. pozície, obe predviedli čistú jazdu. Elena Kaliská zostala pred bránami semifinále, keď ju v prvej jazde klasifikovali na 38. priečke, v druhej dostala 50-sekundovú penalizáciu a bola 25.