TASR

Dnes o 11:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní SNS na sneme zhodnotí voľby, podľa Hrnka musí viac chodiť do regiónov

Výsledok májových volieb do Európskeho parlamentu považuje Hrnko za neúspech.

Na archívnej snímke Anton Hrnko (SNS). — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 21. júna (TASR) - Zhodnotenie výsledkov tohtoročných volieb, príprava programu parlamentných volieb, ako aj úprava stanov. Týmito témami sa bude zaoberať sobotný (22. 6.) 26. snem SNS vo Zvolene. Podľa poslanca parlamentu Antona Hrnka (SNS) je potrebné, aby sa strana viac ukázala verejnosti. Výsledok eurovolieb považuje za neúspech a varovanie.

„Presadili sme veľkú časť nášho programu do reality, ale na druhej strane sa nám asi veľmi nepodarilo naše pozitíva dostať do verejnosti. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako zlepšiť najmä našu PR," zhodnotil Hrnko s tým, že na sneme bude požadovať, aby predstavitelia strany chodili viac do regiónov. "Náš volič potrebuje, aby naši ľudia boli prítomní a videli ich, že sú to ľudia z mäsa a krvi a nielen stroje pri tlačidlách v parlamente," skonštatoval.

Výsledok májových volieb do Európskeho parlamentu považuje Hrnko za neúspech. „Je to aj zdvihnutý prst pred veľkými voľbami, že sme asi niečo neurobili, ako sme mali. Nepresvedčili sme väčšiu časť voličov," vysvetlil. Poslanec parlamentu za SNS Stanislav Kmec nevidí vo výsledku eurovolieb odlev voličov. "Ale určite budeme robiť analýzy. Kandidáti chodili po regiónoch, zozbierali nálady a na sneme si to prediskutujeme," doplnil.

Strana podľa Kmeca zbierala v regiónoch návrhy do volebného programu, s ktorým majú ísť parlamentných volieb. Na sneme plánujú aj prispôsobiť svoje stanovy vzhľadom na novelu zákona o politických stranách, ktorú plénum schválilo vlani.

Hrnko tiež avizoval, že na sneme skúsi načrtnúť stručnú víziu zahraničnej a bezpečnostnej politiky SNS, na ktorej podľa vlastných slov spolupracoval so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukášom Parízkom.

Kmec doplnil, že predseda strany Andrej Danko má povzbudiť vyše 200 delegátov snemu, aby boli dobre pripravení na parlamentné voľby. Na programe snemu je tiež odovzdávanie Ceny Martina Rázusa a pripomenutie si 148. výročia vzniku strany.