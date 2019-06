Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Babička sa už 10 rokov stará o labute, ktoré by bez jej pomoci zomreli

O hladné labute sa stará už desaťročie.

Labutia dáma — Foto: SWNS

STAFFORDSHIRE 21. júna - Irene Hodges už desať rokov chodí každý deň kŕmiť labute, aby nezostali bez potravy. Oddaná babička sa o tieto vzácne zvieratá stará odvtedy, ako z jazera vybudovali priehradu, aby zlepšili okolitý vidiecky park.

Práve kvôli tomuto kroku stratili zvieratá prirodzené zdroje potravy. Irene nosí jedlo pre viac ako 50 labutí a ako uviedol portál Good News Network, za tie roky na to minula približne 20-tisíc libier. Ľudia z okolia ju nazývajú aj „Labuťou dámou".

„Chodila som navštevovať labute už aj predtým, lebo pohľad na ne ma upokojuje. Sú to krásne a nežné stvorenia," vysvetľuje dôchodkyňa. „Potom, ako začali práce okolo jazera, prišli o prirodzené zdroje stravy a skoro vyhynuli. Nemohla som nezasiahnuť," dodáva.

Irene chodí kŕmiť labute už 10 rokov Foto: SWNS

Najväčšia podpora od manžela

Vedela, že keď už v okolí nebudú ryby, tak labute buď zomrú, alebo odletia preč. A to nechcela dovoliť. „Urobila som si taký malý prieskum a našla som špeciálne krmivo pre labute, ktoré im môžem dávať. Tak im nosím stravu každý deň v tú istú hodinu," hovorí. Špeciálne jedlo stojí približne 150 libier za mesiac.

Časť sumy jej hradí charitatívna organizácia, ale najväčšiu finančnú podporu dostáva od svojho 70-ročného manžela. „Môj manžel mal ísť už pred piatimi rokmi do dôchodku, ale stále pracuje dva dni do týždňa, aby sme mali peniaze na krmivo," vysvetľuje Irene. Labute k nej vôbec nie sú agresívne, ale keď sa priblíži niekto cudzí, ihneď odletia. Irene považuje labute za svoje deti a neexistuje pre ňu ani dovolenka, ani sviatok, kvôli ktorému by neprišla za labuťami.