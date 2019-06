Dominika Pacigová

Lekárka radí: Na slnku by sme týždenne mali stráviť najviac 45 minút. V tomto čase sa mu úplne vyhnite

Dovolenkové či kúpaliskové opaľovanie k letu neodmysliteľne patrí.

BRATISLAVA 23. júna - Podľa čoho si vybrať opaľovací krém? Kedy je slnko najsilnejšie? Aké zmeny na koži signalizujú vážnejší problém? Na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky odpovedala dermatovenerologička Michaela Dubčeková.

Výber opaľovacieho krému

Opaľovací krém by sme mali naniesť na pokožku pred tým, ako sa vyberieme na slnko. „Na celé telo postačia približne dve polievkové lyžice opaľovacieho krému, pričom by sme sa mali natrieť dvadsať až tridsať minút pred opaľovaním,“ povedala Michaela Dubčeková pre Dobré noviny s tým, že po troch hodinách účinok krémov slabne.

Dôležitý je aj správny výber. „Opaľovacie krémy musíme vyberať podľa veku, fototypu pokožky a krajiny, do ktorej sa chystáme. Čím bližšie ideme k rovníku, tým musí byť ochrana intenzívnejšia,“ doplnila.

Spálená pokožka

Aj keď na dovolenke trávime omnoho viac času na slnku, týždenne sa odporúča 45 minút. „V poslednej dobe zaznamenávame zvýšený výskyt onkologických ochorení kože, a preto vyzývame našich pacientov, aby sa chránili,“ objasnila.

Ak si kožu spálime, mali by sme postupovať ako pri popálenine. „Dôležité je chladiť. Ak sa však do osemnásteho roku života spálime viac ako dvakrát do pľuzgiera, mnohonásobne sa zvyšuje výskyt rakoviny kože v budúcnosti,“ vysvetlila.

Dermatológa by sme mali navštíviť minimálne raz do roka. Slnečným lúčom by sme sa mali vyhýbať v rozmedzí 11:00 – 15:00 hod. „Ľudia by mali ísť na dovolenku s cieľom oddýchnuť si, nie vrátiť sa hnedí,“ dodala.

Celý rozhovor s Michaelou Dubčekovou si môžete pozrieť vo videu.