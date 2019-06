Už len dívanie sa na more nás robí šťastnejšími. Všetky pozitívne účinky mora vás prekvapia

Klaudia Fiolová

More a voda má mnoho pozitívnych účinkov.

More a jeho pozitívne účinky nielen na telo, ale aj na myseľ — Foto: Pixabay

BIRMINGHAM 21. júna - Koľkokrát za život človek vysloví vetu „potrebujem dovolenku pri mori"? Určite to vo vašom okolí často počujete aj vy. Ľudí väčšinou upokojí už myšlienka na dovolenku na pláži, kde si môže oddýchnuť od každodenného stresu a zhonu. Rôzne štúdie poukazujú na to, že more a pláž nielenže vyvolávajú pocity šťastia, ale majú aj pozitívne účinky na ľudské telo.

More predstavuje liek pre všetky generácie

Ľudia už v minulých storočiach pochopili, že more má pozitívne účinky na telo a myseľ. Lekár William Buchan zverejnil v 18. storočí štúdie, v ktorých opísal blahodarné účinky kúpania sa v mori. Niektoré špeciálne nemocnice jeho odporúčania dokonca praktizovali. To, že mal pravdu, potvrdzujú aj výsledky výskumov, ktoré zverejnil portál Science Direct, kde sa hovorí o tom, že ľudia žijúci pri mori sú spokojnejší a zdravší.

Pobyt pri mori zaručí okysličenie tela a prináša neskutočný relax

Tím vedcov vo zverejnených štúdiách na portáli BMJ Journals uviedol, že už len prítomnosť mora má na ľudí pozitívne účinky. Jeho zvuky stimulujú tú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za emócie, čo v konečnom dôsledku znamená, že vďaka moru sa ľudia vo svojej koži cítia lepšie a sú pozitívnejšie naladení. K dobrej nálade pomáhajú samotné morské vlny. Možno vám to znie čudne, ale keď sme na pláži, naše telo absorbuje negatívne ióny, ktoré uvoľňujú vlny oceánu. To povzbudzuje telo k tomu, aby absorbovalo viac kyslíka a regulovalo tak hladinu serotonínu, teda látky, ktorá kontroluje úzkosť. Výsledkom je pocit pokoja, ktorý je podobný tomu, čo ľudia cítia po hodine jógy.

Zvuk mora vyvoláva pocit bezpečia Foto: Pixabay

Zvuk mora pomáha zredukovať stres

Odborníci tvrdia, že zvuk, ktorý počujeme pri mori, znižuje hladinu stresového hormónu kortizol a prináša pokoj v duši. Taktiež pripomína zvuk, ktorý deti počujú, keď sú ešte v maternici matky. Ten vyvoláva pocity ochrany a bezpečia.

Pri mori sa cítime v bezpečí

Neurológ Michael Merzenich vo svojich štúdiách vysvetľuje, že keď sa ľudia pozerajú na more a len tak stoja na pobreží, vyvoláva to v nich pocit bezpečia a istoty. Je to spôsobené tým, že vidia len nekonečné more a nedotknutú prírodu. Nemá okolo seba žiadne divé zvery a nečíha na neho žiadne nebezpečenstvo ako napríklad v preplnených veľkomestách.

Slnečné dni pri mori vás nakopnú pozitívnou energiou

Vedci skúmali účinky slnka na zdravie človeka a zistili, že pri opaľovaní na pláži sa z tela uvoľňujú endorfíny, čo prináša pocit šťastia. To je ten istý hormón, ktorý sa uvoľňuje napríklad pri konzumácii čokolády.