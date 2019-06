Pavol Hirka

Futbalový rozhodca hviezdou internetu. Vystrelil si z hráča a rozosmial celý štadión

Namiesto potrestania prišla vtipná situácia.

KOSOVO 21. júna - Charitatívny futbalový duel v kosovskej Prištine mal nečakaného hrdinu. Najvtipnejšiu udalosť duelu si pre seba uchmatol rozhodca, ktorý si z jedného z hráčov urobil poriadnu srandu a komediálnou vložkou rozosmial internet.

Charita-necharita, oba tímy do toho išli naplno, ako sa ukázalo aj pri menšej potýčke medzi dvomi hráčmi. Vtedy do celej situácie vstúpil už spomínaný arbiter, ktorý si jedného z nich zavolal k sebe a siahal do zadného vrecka, čo obvykle signalizuje udelenie karty. Namiesto toho však rozhodca prekvapil nielen protestujúceho hráča, ale aj celý štadión. Z vrecka vytiahol vrecovku a s úsmevom si utrel čelo, za čo mu so smiechom zatlieskal aj samotný hráč.

Zápas sa uskutočnil v pondelok na štadióne Fadil Vokrij v hlavnom meste Kosova na počesť 20. výročia jeho oslobodenia spod srbskej nadvlády. Proti sebe sa postavili tímy Granita Shaku, ktorý oblieka dres anglického Arsenalu, a Milota Rashicu z Werderu Brémy z Nemecka. Xhaka je Švajčiar kosovského pôvodu, zatiaľ čo Rashica Kosovo reprezentuje.