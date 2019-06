TASR

Americký olympijský výbor začlenil do svojho názvu aj paralympionikov

Tento krok privítal aj prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons, ktorý udalosť označil za historický moment.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 20. júna (TASR) - Americký olympijský výbor zmenil názov na Americký olympijský a paralympijský výbor. Vo štvrtok to schválil riadiaci orgán. Jeho snahou je zlepšiť integráciu hendikepovaných športovcov do hnutia.

"Toto rozhodnutie reflektuje dlhodobý cieľ, vytvoriť čo najlepšie prostredie pre všetkých amerických športovcov bez rozdielu," citovala agentúra AP výkonnú riaditeľku organizácie Sarah Hirshlandovú. Tento krok privítal aj prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons, ktorý udalosť označil za "historický moment".

Vlani v septembri Americký olympijský a paralympijský výbor odhlasoval zvýšenie medailových odmien pre paralympionikov na rovnakú úroveň ako pre zdravých športovcov.