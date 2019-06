TASR

Dnes o 07:40 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sir Tom Jones ponúkol v Bratislave stominútovú parádu

Vypredaná bratislavská AXA aréna Národného tenisového centra, v ktorej sa na prekvapenie mnohých zišli až tri generácie divákov, prežila parádnych sto minút v spoločnsoti Toma Jonesa.

Na archívnej snímke britský spevák Tom Jones. — Foto: TASR/AP

Bratislava 21. júna (TASR) – Legendárny britský spevák Sir Tom Jones je na cestách, v rámci Tour 2019 bola jednou z jeho zastávok vo štvrtok večer (20. 6.) slovenská metropola. Bol to jeho druhý koncert v Bratislave, premiérovo vystúpil 19. augusta 2015 na západnej terase Bratislavského hradu.

Vypredaná bratislavská AXA aréna Národného tenisového centra, v ktorej sa na prekvapenie mnohých zišli až tri generácie divákov, prežila parádnych sto minút v spoločnosti Thomasa Jonesa Woodwarda, tak znie totiž jeho pravé meno. Dnes 79-ročný spevák, zvaný aj Tiger z Walesu, je v dobrej fyzickej a ešte lepšej speváckej kondícii. Na pódiu ho podporuje výborná sprievodná kapela, ktorej aj v závere koncertu poďakoval. Diváci menej spievali, o to viac však tlieskali do rytmu.

Tom a jeho družina doviezli do Bratislavy 19 skladieb z celej jeho speváckej dráhy. Diváci nešetrili dlane už pri úvodnej Burning Hell, ďalšími boli Run On, Mama Told Me Not to Come , Did Trouble Me aj Raise a Ruckus . Jasot z publika reagoval už v úvode megahitu Sexbomb, po nej prišla Take My Love, pri skladbe Break Up adresoval do publika otázku, či je pripravené na song Jerryho Lee Lewisa, po nej Cry to Me , pri hite Delilah z marca 1968 publikum zajasalo druhýkrát.

Druhú polivcu koncertu začala skladbou I'll Never Fall in Love Again , po nej prišli Soul of a Man , Tower of Song , prvý a hádam aj najväčší hit Green, Green Grass of Home , pri ktorom publikum zajasalo tretíkrát, podobne ako pri ďalšom hite What's New Pussycat ? Aj ďalší hit It's Not Unusual publikum dobre poznalo aj tak reagovalo, You Can Leave Your Hat On spieval pred ním aj Joe Cocker, If I Only Knew a záverečnou devätnástou bola I Wish You Would . Diváci stoja, tlieskajú a tak ani Tom Jones nemôže z Bratislavy odísť bez prídavku. Boli nakoniec tri, What a Wonderful World , slávny to song z podania Louisa Armstrong a, hit Kiss , ktorého autorom je Prince a bodkou bola Strange Things . Celkom 22 pesničiek v rámci viac ako príjemných sto minút štvrtkového večera.

Možno by sa v rámci technického vybavenia zišli aj bočné obrazovky, dnes už bežné na koncertoch, zadná projekcia ponúkala iba grafické obrazce či animované postavičky, svetelný park pripomínal skôr divadelnú komornú atmosféru ako hudobnú šou. O to viac však vynikla počas celého večera hudba, dobrý zvuk a hlavne hlas interpreta, ktorému bolo rozumieť každé slovo, aj keď anglické. V anglickom singlovom TOP 40 rebríčku mal Tom Jones počas svojej úspešnej dráhy 38 skladieb, z nich tri sa dostali na prvé a päť na druhé miesto. V playliste prevládali prevzaté songy, možno by sa viacerým žiadalo viacero jeho hitov, či už Detroit City, Help Youself, Daughter of Darkness či She's a Lady. Ale sto ľudí, sto chutí. Cesta Toma Jonesa z Bratislavy smeruje do Budapešti, kde koncertuje 22. júna, dva dni nato v bulharskom Plovdive a 26. júna v rumunskom Cluj-Napoca.

Tom Jones (*7.6.1940, Pontypridd, Wales), pôvodne banský učeň založil svoju prvú skupinu Tommy Scott & The Senators v roku 1963. Ešte v tom roku nahral prvé snímky pre firmu EMI. V roku 1964 sa jeho manažérom stal Gordon Mills a zmenil mu meno na Tom Jones podľa rovnomenného filmu. Od augusta 1964 vystupoval ako sólový spevák, už v marci 1965 viedol prvýkrát anglický rebríček so skladbou It's Not Unusual. Úspešným sa stal v priebehu pár dní a v máji 1965 vystúpil prvýkrát v Spojených štátoch v známej televíznej Ed Sullivan Show. V júni 1965 vydal prvú LP platňu Along Came Jones, v marci 1966 získal prvýkrát Cenu Grammy ako najlepší nový umelec. V decembri 1966 viedol anglický rebríček so skladbou Green Green Grass Of Home, čo je dodnes jeho najpredávanejší singel. V závere 70. rokov jeho popularita poklesla, do popredia ho opäť dostala skladba Kiss v novembri 1988 a hlavne skladba Sex Bomb v roku 2000. Tom Jones patrí medzi legendy britskej hudobnej scény. Jeho diskografia obsahuje štyri desiatky štúdiových albumov, najnovší s názvom Long Lost Suitcase vyšiel v októbri 2015. K diskografii patrí aj viac ako tridsiatka live a kompilačných albumov. Kráľovná Alžbeta II. mu 29. marca 2006 udelila titul Sir. Predaj jeho platní prevýšil hranicu sto miliónov kópií.