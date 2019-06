TASR

Na archívnej snímke predseda SaS Richard Sulík. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 20. júna (TASR) - SaS čaká zmena stanov a voľba nových ľudí do republikovej rady strany. Zaoberať sa tým bude na sobotňajšom (22. 6.) kongrese SaS v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave. Pre TASR to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.

"Bude to veľký výročný kongres. Preto sme aj prostredie tejto akcie situovali do starej národnej rady," skonštatovala Blahová. Za najdôležitejší bod programu považuje zhrnutie desaťročnej existencie strany.

Zdôraznila chystajúcu sa zmenu stanov, ktorá reflektuje na zmeny v zákone o politických stranách. To bude podľa jej slov najväčším obsahovým blokom kongresu. "Prispôsobujeme kongresom naše vlastné stanovy, volíme do orgánov strany ďalších nových ľudí. Verím, že budeme aj úprimne hodnotiť to naše desaťročné pôsobenie," povedala Blahová.

Rozprávať sa budú podľa jej slov aj o víziách do budúcna, primárne sa tomu však budú venovať na iných stretnutiach a konferenciách.

Hovorca strany Róbert Buček doplnil, že na kongrese vystúpia predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová. Priblížil, že sa uskutoční voľba členov republikovej rady strany. Podľa jeho slov sa prítomným prihovorí aj prezidentský kandidát Robert Mistrík.