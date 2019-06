TASR

Pellegrini chce na Summite EÚ lobovať za Šefčoviča

Šefčovičovi okrem jeho skúseností a kvality hrá do karát aj potreba zemepisnej rovnováhy.

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. — Foto: TASR Roman Hanc

Brusel 20. júna (TASR) - Slovensko sa v rámci procesu nominácií na najvyššie posty v štruktúrach EÚ bude snažiť dosadiť slovenského eurokomisára a podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša Šefčoviča na post vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorý v súčasnosti zastáva Federica Mogheriniová. Uviedol to premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli.

Hlavy vlád a štátov EÚ budú vo štvrtok na pracovnej večeri hovoriť o menách kandidátov na tri dôležité pozície — predsedu Európskej komisie, šéfa Európskej rady a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

„Chcem povedať, že ideme robiť všetko preto, aby Maroš Šefčovič mohol získať niektorú z týchto pozícií, ale treba priznať, že ten boj bude veľmi intenzívny a náročný. Pretože skĺbiť stranícke záujmy politických skupín, jednotlivých krajín a častí EÚ je nesmierne náročné. Ale Šefčovič by mohol mať veľmi dobrú šancu byť napríklad vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničnú politiku. To by bola pozícia, ktorú by sme mohli preňho získať. Budeme robiť všetko pre to a stále je v hre ako kvalitný kandidát," povedal Pellegrini.

Šefčovičovi okrem jeho skúseností a kvality hrá do karát aj potreba zemepisnej rovnováhy. „Je dôležité, aby medzi ľuďmi v top pozíciách bol niekto zo strednej a východnej Európy. Šefčovič by mohol byť takýmto kandidátom," dodal premiér.

Pellegrini ďalej uviedol, že výsledok rokovaní o nomináciách na najvyššie posty môže byť nakoniec celkom iný a nemusia tam byť mená, ktoré sú v hre. Pri takýchto rokovaniach sa stáva, že v prvom kole sa zvedie boj so známymi menami a potom v druhom kole sa objavia mená, „s ktorými sme predtým nepočítali", pripomenul.

Pellegrini očakáva, že na summite to bude dlhá pracovná noc, a to nielen kvôli uvedeným nomináciám, ale aj kvôli náročnej agende, kde ako príklad uviedol klimatické ambície EÚ.

„Hlásim sa k tomu, aby sme sa snažili urobiť dohodu ešte na tomto summite, do zajtra. V opačnom prípade je tu riziko, že sa staneme rukojemníkmi Európskeho parlamentu, ktorý si už 2. júla zvolí svojho predsedu, čim zasiahne do deľby pozícií, o ktorých ideme rokovať," uviedol slovenský premiér.

Pellegrini na otázku TASR, ako vníma postoj maďarskej vlády, že krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) si vedia predstaviť podporu pre vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera ako šéfa eurokomisie, odpovedal, že nechce komentovať žiadne mená. Dodal však, že V4 aj napriek svojej rôznorodej politickej príslušnosti sa bude snažiť udržať jednotnú pozíciu aj preto, aby presadila zemepisnú rovnováhu pri nomináciách na najvyššie posty.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)