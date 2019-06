Dominika Pacigová

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Taká krása sa len tak nevidí: V najčistejšom jazere na svete dovidíte až do hĺbky 80 metrov

Blue Lake sa môže pýšiť najčistejšou vodou na svete.

NOVÝ ZÉLAND 22. júna - Blue Lake, známe aj ako Rotomairewhenua, sa rozprestiera v národnom parku Nelson Lakes na Novom Zélande. Ide o posvätné jazero s najčistejšou sladkou vodou na svete. Teplota vody sa pohybuje od päť do osem stupňov Celzia.

Najčistejšie jazero na svete

Podľa informácií portálu niwa.co.nz, štúdia z roku 2011 ukázala, že voda v jazere je neuveriteľne priezračná. Aj keď je plytké a má iba sedem metrov, hľadieť by ste mohli do hĺbky od 70 do 80 metrov.

Dovtedy sa najčistejšou vodou na svete mohli pýšiť premene Te Waikoropupu, ktoré sú duchovne významné pre pôvodných obyvateľov, podobne ako aj Blue Lake.

V zriedkavých prípadoch, napríklad po silnom daždi, môže byť Blue Lake kalným. "Voda aj v týchto prípadoch ostáva modrá, ale niektoré časti jazera sú svetlejšie alebo mliečne sfarbené," povedal pre niwa.co.nz Dr Rob Davies-Colley.

Voda je takmer opticky jasná. „Je veľmi dôležité, že Blue Lake sa len sčasti líši od čistej vody. Absorpcia svetla čistou vodou nie je v niektorých častiach spektra známa. To znamená, že najlepšie údaje môžeme získať práve z Blue Lake, prameňov Te Waikooropupu alebo extrémne čistej morskej vody," dodal Davies-Colley.

Blue Lake navštívi ročne okolo 700 turistov, pričom čísla sú monitorované, aby sa zistilo, či návštevnosť každoročne stúpa. Keďže ide o nádherný prírodný úkaz, ľudia by sa nemali v jazere kúpať, umývať riady či prať oblečenie.