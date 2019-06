TASR

Dnes o 14:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Košiciach začali s výstavbou Národného tenisového centra

NTC získa multifunkčný charakter a bude vhodné i pre ostatné kolektívne športy - basketbal, volejbal či hádzanú i rôzne kultúrne podujatia.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 20. júna (TASR) - Vo štvrtok sa začalo s výstavbou Národného tenisového centra v Košiciach. Multifunkčnú halu s kapacitou 5000 divákov na Popradskej ulici by mali dokončiť v roku 2022. V novom stánku sa bude pripravovať talentovaná mládež z východného Slovenska. Tenisoví fanúšikovia sa môžu tešiť na to, že uvidia fedcupové a daviscupové stretnutia.

„Pre slovenský tenis je začiatok výstavby NTC v Košiciach historická chvíľa. Dnes sa začalo s výstavbou inžinierskych sietí na Popradskej ulici na mieste, kde bol v minulosti futbalový štadión. Súčasťou projektu bude tréningová tenisová hala so štyrmi hardovými dvorcami, bedmintonová hala s ôsmimi kurtmi, šesťpoodlažná prevádzková budova so šatňami a fitnesscentrom i vonkajšie tenisové kurty so štyrmi dvorcami," povedal generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.

Podľa jeho slov bude objekt spĺňať štyri základné funkcie. „Budú sa tam môcť pripravovať talentovaní hráči z východného Slovenska. Do Košíc dostaneme špičkový tenis a hala bude dejiskom zápasom Pohára federácie a Davisovho pohára. Pre tento región to bude veľký impulz. Centrum bude slúžiť aj pre obyvateľov Košíc, ktorí si v ňom budú môcť zašportovať. NTC získa aj multifunkčný charakter a bude vhodné i pre ostatné kolektívne športy - basketbal, volejbal či hádzanú i rôzne kultúrne podujatia," dodal Moška.