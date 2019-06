TASR

Bienále ilustrácií Bratislava bude na Bratislavskom hrade

Medzinárodnú porotu tvoria ilustrátori, vydavatelia a výtvarní kritici z celého sveta.

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. — Foto: TASR, Pavel Neubauer

Bratislava 20. júna (TASR) - Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy je názov nominačnej výstavy na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019, ktorú vo štvrtok otvára Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti. V Galérii Dušana Rolla svoju tvorbu predstavuje 32 ilustrátorov, z ktorých 15 sa zúčastní aj na tohtoročnom BIB. Vystavených je zhruba 320 ilustrácií a 38 ilustrovaných kníh pre deti.

Počet 15 výtvarníkov je podľa štatútu BIB maximálny počet ilustrátorov, ktorí môžu reprezentovať jednu krajinu. Do kolekcie pätnástky ilustrátorov reprezentujúcich Slovensko na BIB 2019 sa podľa rozhodnutia výkonného výboru dostali Simona Čechová, Hedviga Gutierrez, Katarína Ilkovičová, Svetozár Košický, Vladimír Král, Juraj Martiška, Martina Matlovičová, Ľuboslav Paľo, Noemi Ráczová, Katarína Slaninková, Boris Šima, Kristína Šimková, Peter Uchnár, Dávid Ursíny a Juraj Vitek.

„Mnohé mená sú známe, teším sa, že sa tam dostali aj mladí ilustrátori. Hedviga Gutierrez získala v tomto roku v rámci súťaže Najkrajšie knihy Slovenska Cenu ministerstva kultúry za najlepšiu študentskú prácu, myslím si, že by sme mali prezentovať nielen tradičných ilustrátorov," uviedla na tlačovej konferencii vedúca Sekretariátu BIB Viera Anoškinová a poukázala na to, že práve noví autori prihlásení na BIB využívajú pri svojej ilustračnej tvorbe viac digitálnej techniky. "To sú trendy, ktoré momentálne fungujú," doplnila.

Nominačná výstava potrvá do 28. júla. Otvorenie 27. Bienále ilustrácií Bratislava sa uskutoční nie v septembrovom, ale posunutom termíne. Podujatie otvoria 25. októbra a potrvá až do 6. januára 2020. Novinkou je aj nový reprezentačný priestor. Ako o tom informovala generálna komisárka BIB a predsedníčka Medzinárodného komitétu BIB Zuzana Jarošová, prvý raz sa uskutoční na Bratislavskom hrade, na jeho druhom poschodí.

„Je to ideálne aj na riešenie inštalácie, lebo je to veľký otvorený priestor, kde sa dá logicky a kontinuálne porovnávať jednotlivé národné kolekcie ilustrácií," konštatovala a ďalej uviedla, že v hlavnej časti podujatia - medzinárodnej súťaži BIB 2019, je doteraz potvrdených 49 krajín, zastúpené sú kolekcie z Austrálie, Ekvádoru, Juhoafrickej republiky i Kolumbie.

Medzinárodnú porotu tvoria ilustrátori, vydavatelia a výtvarní kritici z celého sveta. Na BIB 2019 príde napríklad ilustrátor z Iránu Ali Boozari, Desdemona McCannonová z Veľkej Británie, Nor Emila Mohd Yusof z Malajzie. Slovensko bude v 11-člennej porote zastupovať výtvarníčka Daniela Olejníková. „Podarilo sa nám získať pána Igora Olejnikova, čo je teraz absolútna ilustrátorská hviezda vzhľadom na to, že získal Cenu Hansa Christiana Andersena v roku 2018," dodala Jarošová s tým, že súčasťou BIB 2019 bude medzinárodné sympózium pod názvom Kult originálu ilustrácie vo svete digitálnej techniky za účasti zástupcov zo 14 štátov a tiež medzinárodný pracovný seminár BIB UNESCO Workshop Albína Brunovského 2019 s témou Láskavé obrázky.