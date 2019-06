Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Celeste Buckingham: Médiá udávajú vkus. Mali by ukazovať reálne ženy, s ktorými sa mladé dievčatá vedia stotožniť

Speváčka rozbehla iniciatívu "Autentická", ktorá šíri informácie o tom, že krása má milión rôznych podôb.

BRATISLAVA 23. júna - Obľúbená slovenská speváčka, ktorá má aj americké korene, inšpiruje ľudí nielen spevom, ale aj svojimi postojmi a názormi, ktoré sa nebojí prezentovať. Ženská krása a ideály vždy boli a budú patriť medzi tie najdiskutovanejšie témy. Hoci ideál krásy znamená pre každého človeka niečo iné, väčšina žien rieši svoj zovňajšok viac, ako by mali.

Celeste Buckingham svojimi názormi a skutkami podporuje prirodzenú ženskú krásu. Podľa nej by sa každá žena mala na seba pozrieť vlastnými očami a nie očami iných. „Byť sama sebou a byť spokojná sama so sebou, je najväčšie vyslobodenie, aké existuje. V našej spoločnosti sa radi tvárime, že sme vždy svoji, ale v skutočnosti je strach v každej z nás. Bojíme sa toho, čo si o nás budú ľudia myslieť. Bojíme sa ísť s kožou von. Dať dole tú obrannú masku a hrdo priznať celok. Ukázať prirodzenú krásu v každej podobe a veľkosti. Dúfam, že tak isto ako vy nás, my vás môžeme inšpirovať k tomu, aby ste boli spokojné a nehanbili sa za vaše “nedostatky”. Buďme autentické,” napísala pred časom speváčka na svojom Instagramovom profile.

Celeste si sama prešla rôznymi zmenami výzoru vo svojom živote. Ako mnohé ženy, aj ona riešila, či je pri sebe alebo naopak príliš štíhla. Dnes je ale so sebou spokojná a najdôležitejšie je pre ňu to, čo ona vidí, keď sa pozrie do zrkadla. „Dostala som sa do situácie, kedy som mala potrebu začať sa vyjadrovať k ženskej kráse. Ani nie kvôli sebe, ale kvôli tomu, aby sme sa začali rozprávať o tom, ako naša spoločnosť definuje ženskú krásu. Nebolo to plánované, ale teším sa, že môžem byť súčasťou tejto debaty,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny.

Mladé dievčatá potrebujú vidieť niekoho, kto sa im reálne podobá

Ženská krása sa aj podľa umelkyne nedá konkrétne definovať. Sama tvrdí, že práve médiá aj veľké spoločnosti by mali brať do úvahy, že práve oni sú tými, kto vo veľkej miere udáva akýsi vzor toho, čo je ženská krása. Má na to jasný názor: „Mladé ženy a mladé baby, ktoré to sledujú, by mali vidieť aj nejakú ženu, s ktorou sa vedia stotožniť a ktorá sa im podobá,“ hovorí v rozhovore. „Keď si žena postaví svoje sebavedomie len na základe svojho výzoru, tak sa bude do konca života pozerať len na to, ako vyzerá. Najdôležitejšie je to, aby sa sama cítila pekná, aby vedela oceniť aj svoje hodnoty, ale aj slabé stránky. Najprv treba popracovať na povahe a potom riešiť výzor,“ hovorí Celeste Buckingham. Podľa jej slov dokonalá krása neexistuje, len dokonalá spokojnosť samej so sebou.

Viac o inšpiratívnych názoroch slovenskej speváčky aj o rozbiehajúcej sa inciatíve Autentická sa dozviete v priloženom videorozhovore.