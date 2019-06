TASR

Na Lodenici vystúpi britská legenda T Rex

Festival zverejňuje kompletný line-up!

Piešťany 20. júna (OTS) - Festival Lodenica zverejňuje kompletný program! 29. až 31. augusta sa na troch pódiach predstaví rocková legenda T – Rex a to najlepšie z country, rockovej či folkovej piesne. V Autocampingu Lodenica v Piešťanoch tento rok zahrajú Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Vlasta Redl, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek, Bukasový masív a mnohé ďalšie. Okrem hlavnej scény sa môžu fanúšikovia tešiť na Alternatívnu scénu a Lodenička scénu s tradičným programom dobrej muziky, školy country tancov a scénkami.

Festival Lodenica je už 20 rokov obľúbeným záverom festivalovej sezóny. V Autocampingu Lodenica v Piešťanoch sa tento rok stretneme 29. až 31. augusta. Zahraničným headlinerom je anglická rocková skupina T – Rex, ktorá vznikla v Londýne v 60. rokoch 20. storočia. Hlavným lídrami tejto kapely boli Marc Bolan a Mickey Finn.

„Je to náš prvý koncert na Slovensku. Na Lodenici zahráme všetky tie fantastické songy, ktoré napísal náš zakladateľ Marc Bolan. Živé hranie máme veľmi radi, publiku odovzdáme maximálnu energiu. Hranie v lete pod šírim nebom je pre nás najkrajšia časť roka,“ neskrýva radosť Paul Fenton, ktorý hral s kapelou ešte za čias Marca Bolana a Mickey Finna.

V 70. rokoch sa skupina T.Rex stala jedným z najvýznamnejších predstaviteľov hudobného žánru glam rock. Ich najznámejšími hitmi sú „Hot Love“, „Get It On“, „Telegram Sam“ a „Metal Guru“. Aktuálna zostava kapely je Paul Fenton – bicie, Jay Spargo – spev, Graham Oliver – gitara, Dave Major – klávesy, Tony Allday – basová gitara, Linda Dawson – spev. V prekrásnom prostredí Autocampingu Lodenica v Piešťanoch sa festival koná už po 22-hý raz. Stal sa z neho obľúbený rodinný festival, o čo sa vždy snažil.

„Rozšírili a obohatili sme spektrum interpretov, širší okruh muziky, mame veľký stan a množstvo iných vychytávok pre vaše pohodlie, k čomu ste nás priviedli práve Vy, Vašimi pripomienkami. V programovej skladbe sa však zdanlivo toho veľa nezmenilo. Opäť je to o našej trampskej, country a folkovej muzike. Aj tento rok máme na troch pódiách veľa klasiky ale aj toho nového, iného no o to zaujímavejšieho. Začíname klasicky vo štvrtok 29. augusta o 18:00 so starou dobrou trampskou muzikou cez Spirituál kvintet si spomenieme na legendu Wabiho Dněka a záver večera nám určite spríjemní Vlasta Redl nielen s jeho Husličkami,“ teší sa dramaturg Lodenice František Grebeči.

Vo štvrtok odštartuje aj Alternatívna scéna v stane, kde sa predstaví nielen to mladé ale aj to staršie. V piatok začína táto scéna už dopoludnia, tešiť sa môžete na textársku dielňu, ktorú povedie legenda folku Slávek Janoušek so svojimi priateľmi. V piatok 30. augusta bude od 10:00 fungovať aj Lodenička scéna s tradičným programom dobrej muziky, školy country tancov a scénkami Bertyho Betáka z detskej farmy Humanita.

„V piatok o 14:00 rozpumpuje hlavnú scénu Banjo Band Ivana Mládka a v sobotu Edo Klena so svojimi Klenotami a množstvom ďalších interpretov, s ktorými sa zoznámite v programovej zložke Lodenice. Čaká nás sobota 31. augusta a všetky tri scény pôjdu podľa časového harmonogramu naplno. O 10:00 to začne Lodenička scéna a následne Alternatívna so svojou rôznorodou muzikou a o 14:00 veľké pódium. Lodenicu ukončíme asi o jednej hodine v noci v nedeľu tradične s domácim Slniečkom a veríme, že aj dopoludnia nás slniečko zobudí do krásneho septembrového dňa. Tešíme sa na Vás a Vašich priateľov, veď Lodenica je o dobrej muzike, stretnutiach kamarátov a spoločnej rozlúčke s letom práve v Piešťanoch na Lodenici,“ pozýva František Grebeči.

Nenechajte si ujsť 22. ročník festivalu Lodenica v termíne 29.8. až 31.8. 2019. Krásny areál autocampingu ponúka skvelé možnosti relaxu, stanovania aj kúpania. Vstupenky sú k dispozícii v sieti www.ticketportal.sk. Cena vstupenky je 20 eur na jeden deň, permanentka stojí 30 eur. K dispozícii je aj VIP vstupenka za 70 eur.