TASR

Dnes o 13:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tri tímy z Košíc v extralige, k Hornets a Modrým Drakom pribudne Olympia

jej hráči si postup do extraligy vybojovali v štvorčlennej baráži.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Pavel Neubauer

Košice 20. júna (TASR) - V najvyššej súťaži vodných pólistov sa v sezóne 2019/20 predstavia až tri tímy z Košíc. K Hornets a Modrým Drakom sa pridajú hráči ŠG Olympia Košice, ktorí si postup do extraligy vybojovali v štvorčlennej baráži.

Zverenci trénerskej dvojice Jakub Mečiar - Matúš Čiernik prehrali iba dva barážové zápasy a obsadili v nej prvé miesto. V konkurencii extraligových Piešťan a Topoľčian obstáli ideálne, spoločne s Vrútkami si vybojovali postup do najvyššej súťaže.

„Pre nás je postup do extraligy naplnením predsezónnych cieľov a potvrdenie nášho správneho smerovania a správnej práce. Na turnaje sme mohli cestovať deň vopred, čo prispelo k pohode tímu, mali sme zabezpečené ubytovanie a stravu, čo v našich podmienkach nebýva samozrejmosťou. Ale my sme to mali a mohli sme sa sústrediť len na športové veci. Mali sme hráčov, ktorí majú veľa skúseností aj s finálovými zápasmi, majú niekoľko titulov majstrov Slovenska či víťazov Slovenského pohára. Ich víťazná mentalita a skúsenosti z ťažkých zápasov boli rozhodujúce. Na druhej strane sme mali mladých dravých chalanov, ktorí potrebujú ešte veľa priestoru na svoj rast, ale za krátky čas ukázali, že keď prijmú myšlienky a filozofiu, ktorú im vštepujeme, vedia byť pre tím prospešní," uviedol Matúš Čiernik pre kosice.korzar.sme.sk.

Po hráčkach ŠG Olympia, ktoré obhájili majstrovský titul, tak dosiahli úspešnú sezónu aj muži Olympie. V novej sezóne sa stanú už tretím košickým tímom v extralige. „Keď sa nám podarí zabezpečiť si viac času v bazéne, očakávam zlepšené výkony, viac bojovnosti a ešte väčšiu radosť z hry. Stále je to šport, hra a tá nás musí baviť a napĺňať," dodal Čiernik, ktorý pôsobil aj ako vedúci mužstva.