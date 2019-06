TASR

Dnes o 12:12 Vianočný príspevok pre niektorých dôchodcov sa zdvojnásobí

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť hornú hranicu nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 20. júna (TASR) - Vianočný príspevok pre dôchodcov sa v tomto roku zvýši. Časti penzistov s najnižším dôchodkom má stúpnuť na dvojnásobok. Zvýšenie príspevku by sa v tomto roku malo dotknúť približne 1,3 milióna ľudí. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní vianočného príspevku, ktorý vo štvrtok definitívne schválil parlament.

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť hornú hranicu nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. „Navrhuje sa taktiež zaokrúhľovať sumu rovnajúcu sa tejto hranici rovnako, ako sa zaokrúhľujú dôchodky, a to na desať eurocentov nahor," uvádza sa v návrhu zákona. Túto dávku by malo získať o 52.000 dôchodcov viac.

V prípade ľudí, ktorých dôchodok nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima, sa suma vianočného príspevku má zdvojnásobiť. Maximálna suma vianočného príspevku má byť 200 eur a nárok na ňu majú mať naďalej aj tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Rezort práce na základe makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky odhaduje, že životné minimum by malo dosiahnuť 210 eur, pričom priemerná mesačná mzda za rok 2018 je na úrovni 1014 eur. V prípade, že výška dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov budú vyššie ako odhadované životné minimum, suma vianočného príspevku sa bude primerane znižovať podľa vzorca stanoveného v návrhu zákona. Na vianočný príspevok budú mať v decembri tohto roka podľa odhadov rezortu práce nárok penzisti s dôchodkom alebo úhrnom dôchodkov do 659,1 eura.

Ministerstvo vyčíslilo, že ľudia s 300-eurovým dôchodkom by mali dostať túto dávku v sume 167,60 eura namiesto minuloročných 83,8 eura. Pri dôchodku vo výške 500 eur sa má suma vianočného príspevku zdvojnásobiť na 70,12 eura. Dôchodca s penziou 659,1 eura má dostať vianočný príspevok v sume 12,85 eura.

Zvýšenie vianočného príspevku by malo v tomto roku stáť 154,3 milióna eur, v roku 2020 by si malo vyžiadať 152,8 milióna eur, v roku 2021 by malo stáť 151,2 milióna eur a v roku 2022 si opatrenie vyžiada 150 miliónov eur.

V budúcom roku by na vyšší vianočný príspevok malo mať nárok 1.321.000 ľudí a v roku 2021 by ho malo dostať 1.337.000 osôb.

Okrem zvýšenia vianočného príspevku poslanci odklepli aj pozmeňujúci návrh z výborov, ktorým sa od 1. septembra tohto roka zvyšuje o 100.000 eur ročne suma na podporu rekondičných aktivít. Týmto opatrením sa reaguje na rastúci záujem dôchodcov o dotáciu na tieto aktivity. „Spolu s vianočným príspevkom niektorým poberateľom dôchodku by tak mohol byť efektívnejšie naplnený zámer zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.