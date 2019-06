Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Takmer nik o tom nevie: Alžbeta II. prekvapila svet šľachetným skutkom a zachránila ohrozené plemeno

Málokto o tom možno vie, no kráľovná zachránila celé plemeno koní od istého vyhynutia.

Birtská kráľovná opäť prekvapila svet — Foto: TASR

LONDÝN, 20. jún - Kone boli pre kráľovskú rodinu vždy dôležitými zvieratami. Špeciálne pre britskú kráľovnú. Alžbeta II. si jedno konkrétne plemeno natoľko obľúbila, že ho práve včas zachránila pred istým vyhynutím. Tento šľachetný čin, samozrejme, nezostal nepovšimnutý a každý, vrátane ochrancov prírody, je jej za tento nezištný skutok veľmi vďačný.

Prečítajte si tiež: Kráľovná Alžbeta II. do postele nejde bez pohára šampanského. Na jej diétu by ste si rýchlo zvykli aj vy

Plemeno s názvom Cleveland Bay Horse patrí medzi pôvodné britské plemená. Ako uvádza portál Equusmagazine, pôvodne ľuďom kone tohto plemena pomáhali pri farmárčení, ťahali koče alebo asistovali vojakom počas prvej svetovej vojny. Po vojne však popularita tohto plemena začala výrazne klesať. Až sa stalo, že v celej Británii zostali už len štyri žrebce plemena Cleveland Bay Horse.

Alžbeta II. je milovníčka koní Foto: TASR

To si však všimla samotná kráľovná, ktorá to jednoducho nemohla nechať tak. Všeobecne sa o kráľovnej vie, že je veľkou milovníčkou koní. To dokázala aj konkrétnymi skutkami. Jedného z posledných koní tohto plemena s menom Mulgrave Supreme, si zaobstarala tesne predtým, ako mal byť predaný do USA. Jej cieľom bolo postarať sa o neho a docieliť, aby mal potomkov.

Tým, že sa kráľovná koní tohto plemena ujala a tie sa stali členmi kráľovskej rodiny, ktoré ich sprevádzajú na oficiálnych ceremóniách, sa stali vo svete opäť populárnymi. Zrazu sa o ohrozené plemeno začali zaujímať aj iní chovatelia, ktorí taktiež pomohli v jeho udržaní a rozširovaní. Neprešlo ani 15 rokov, odkedy si Alžbeta zaobstarala vlastného koňa tohto plemena a zrazu sa ich počet v Británii zvýšil na číslo 36, uvádza Brightside.

Ako roky a čas plynuli, kone tohto plemena sa skutočne stali členmi kráľovskej rodiny a ľudia ich začali nazývať aj pokladom Britských ostrovov. Vídali ich v televízii, prevážal sa na nich aj princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety a ich popularita stále rástla. Dnes sa odhaduje, že sa na svete nachádza už približne 500 až 800 koní takmer vyhynutého plemena Cleveland Bay Horse. A to všetko vďaka britskej kráľovnej, ktorej osud koní nebol ukradnutý.