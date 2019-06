TASR

Pri dodržiavaní týchto pravidiel sa nemusí dovolenka predražiť

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) - S letom sa blíži aj čas dovoleniek a cestovania, teda obdobie, ktoré pre dovolenkárov znamená vynaložiť nemalé finančné prostriedky. Preto by si mali dať pozor, aby sa výlet zbytočne nepredražil. Ešte pred vycestovaním do zahraničia by sa mala venovať pozornosť tomu, ako sa uhradí ubytovanie alebo letenky. V tomto prípade je totiž výhodnejšie uprednostniť platbu kartou pred bankovým prevodom.

"Pokiaľ by letecká spoločnosť, s ktorou cestujeme, skrachovala alebo by nastal problém s poskytovateľom ubytovania, kde máme vytvorenú rezerváciu, človek je vo výhode, ak za tieto služby zaplatil kartou. Banka v takýchto prípadoch vyšle žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom kartovej spoločnosti a klient dostane svoje peniaze späť. Ak by človek zaplatil prevodom na účet, závisí vrátenie peňazí od vôle protistrany a tá môže byť otázna," radí Linda Gáliková z 365.bank.

Podľa nej v prípade rezervácie ubytovania cez „sharing“ platformy, akou je napríklad Airbnb, si treba dať pozor na príliš lákavé ceny a je vhodné si pozrieť aj recenzie a hodnotenia. Nielenže sa tým možno vyhnúť nesplneným očakávaniam, ale v prvom rade sa takto odhalia možní podvodníci.

"Ešte predtým, ako niekam vycestujeme, je dobré nezabudnúť si „pribaliť“ aj poistenie. V prípade úrazu by sa nám totiž naša cesta mohla neželane predražiť. Poistenie nás vyjde pár eur a možno si ho založiť vo väčšine prípadov aj online," zdôrazňuje Gáliková.

K dovolenkám patria tiež rôzne väčšie či menšie nákupy. Tam, kde je to možné, treba platiť kartou, ešte lepšie mobilom alebo hodinkami ako hotovosťou. Dokonca je dobré nechať kartu zamknutú v hotelovej izbe, pretože pri strate mobilu, sa karta môže používať ďalej bez toho, aby sa musela zablokovať. Hoci je vhodné mať malú sumu peňazí pri sebe aj v hotovosti, bezpečnejšie je platiť bezhotovostne vždy, keď sa dá.

"Pokiaľ budeme pri platení kartou vyzvaní na voľbu nákupu s konverziou alebo bez nej, výhodnejšie je vybrať možnosť bez konverzie, t. j. v lokálnej mene, teda nie v eurách. To isté platí aj pri platbe za letenky. Ak cestujeme napríklad maďarskou spoločnosťou, odporúčame zaplatiť letenky vo forintoch, nie v eurách," uzatvára Gáliková.