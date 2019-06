Na EH v Minsku 75 športovcov SR, v hre 200 medailových kolekcií

Bratislava 20. júna (TASR) - V piatok 21. júna odštartujú v Minsku II. európske hry. Oproti tým premiérovým pred štyrmi rokmi v Baku síce ubudlo päť športov, no na "európskej olympiáde" aj tak nebude núdza o množstvo vrcholových výkonov.

Podujatie potrvá od 21. do 30. júna, bude na ňom štartovať vyše 4000 športovcov z 50 krajín starého kontinentu a zasúťažia si o cenné kovy v 23 odvetviach pätnástich športov. Celkovo sa tak rozdá až 200 medailových súprav - 91 v mužských, 89 v ženských a 20 v mix disciplínach. Slovensko bude mať v Minsku zastúpenie v 13 športoch a dokopy vysiela 75 reprezentantov. Na poslednú chvíľu pribudli džudistka Viktória Majorošová a gymnasta Slavomír Michňák, naopak pre zranenie vypadla atlétka Monika Baňovičová.

S myšlienkou usporiadať kontinentálne olympijské hry sa pohrávali európski športoví funkcionári už dlhšie, no reálne kontúry dostala až na 41. valnom zhromaždení Európskeho olympijského výboru (EOC) 8. decembra 2012 v Ríme. Na hlasovaní o vzniku hier i prideleniu prvých Azerbajdžanu sa zúčastnilo 48 členských krajín, pričom 38 hlasovalo za, osem proti a dvaja sa zdržali. Arménsko odmietlo účasť. Podujatie sa koná každé štyri roky. Po Baku ho malo v roku 2019 pôvodne organizovať Holandsko, no to pre finančnú náročnosť svoju kandidatúru stiahlo ešte počas premiérových hier. Následne mala pripadnúť organizácia Rusku, ale po prevalení škandálu s organizovaným dopingom v krajine z toho zišlo. A tak v októbri 2016 prikleplo Valné zhromaždenie EOC hry Minsku. Výkonným riaditeľom Organizačného výboru (MEGOC) sa stal Georgij Katulin, ktorý je zároveň generálny sekretár Bieloruského olympijského výboru.

Európske hry 2019 sú situované do hlavného mesta. Jednotlivé športoviská sú vzdialené od dediny športovcov od 9 do 33 km. Dokopy sa budú súboje odohrávať na 13 športoviskách, pričom takmer všetky už existovali pred hrami. Niektoré však museli prejsť úpravami či menšími rekonštrukciami, väčšou len Národný olympijský štadión Dinamo s kapacitou 22.000 divákov, na ktorom sa uskutočnia otvárací a záverečný ceremoniál a atletika. Nové je len Strelecké centrum a časť Olympijského športového komplexu, v ktorom sa odohrajú súťaže v plážovom futbale.

Počas hier bude organizátorom pomáhať aj 8000 dobrovoľníkov, ktorí budú rozmiestnení na 34 miestach - športoviskách, nešportových zariadeniach a vo fanzónach. Organizátori majú navyše v zálohe 700 ďalších. MECOG informoval, že dokopy prejavilo záujem o dobrovoľnícku činnosť až 24.168 ľudí zo 106 krajín sveta.

V Baku rozdajú organizátori celkovo 200 medailových súprav. Vo väčšine odvetví sa predstaví európska špička. Súťaže v boxe a džude budú zároveň aj majstrovstvami Európy, v deviatich športoch sa bude bojovať o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. V stolnom tenise, streľbe a lukostreľbe si najlepší vybojujú priamy postup, v ďalších šiestich športoch sa bude bojovať o limity a body do kvalifikácie.

Slovensko vyslalo do Minska dokopy 75 športovcov, 46 mužov a 29 žien. Najväčšie zastúpenie budú mať atléti (19), potom rýchlostní kanoisti (14), strelci a cyklisti po 10, nasleduje box (6), džudo (4), stolný tenis (4), lukostreľba (2), športová gymnastika (2), bedminton, sambo, karate a zápasenie budú mať po jednom športovcovi. Slovenskí športovci vybojovali na EH 2015 dokopy sedem medailí. O zlato sa postarali družstvo atlétov a strelci Erik Varga so Zuzanou Rehák-Štefečekovou v mix trape, striebro vybojovali strelec Pavol Kopp a Varga v individuálnom trape. Tri bronzové kovy získali Juraj Tužinský vo vzduchovej pištoli 60, zápasník István Lévai a boxer Viliam Tankó. Celkovo skončili Slováci v medailovej bilancii na 23. mieste. Na druhých hrách budú obhajovať cenné kovy Varga, Rehák-Štefečeková, Tužinský a Tankó, ktorý sa predstaví vo vyššej kategórii do 60 kg. Atléti budú bojovať už v novej súťaži mixovaných tímov DNA (Dynamic New Athletics). Vlajkonosič slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli bude Tužinský.

Generálny sekretár SOŠV Jozef Liba verí, že aj tento rok budú slovenskí reprezentanti zbierať cenné kovy. „Keď sa pozrieme na skladbu slovenskej výpravy, tak mnohí z nich dosahujú vo svojich športoch a disciplínach svetové výkony, takže aj v rámci európskych hier budeme očakávať dobré výsledky. Môžem spomenúť strelcov, kanoistov, uvidíme, aké výsledky uvidíme v tom novom formáte atletiky. Ale môžu uspieť aj ďalšie športy. Pevne verím, že každý športovec podá svoj maximálny výkon a bude veľa radosti," povedal pre TASR.

Prezident olympijského výboru Anton Siekel nechcel hovoriť o konkrétnych cieľoch, no verí, že všetci reprezentanti pôjdu na hranicu svojich možností. „Veľmi ťažko to hodnotiť pred podujatím, ja sa tejto odpovedi vždy vyhýbam, pretože pre mňa bude dôležité, aby sme vystupovali ako tím tak, aby každý športovec podal výkon na hranici svojich možností."

Slovenská nominácia:

Atletika 19 športovcov (10 mužov + 9 žien): Ján Volko (100 m), Šimon Bujna (4x400 m mix, náhradník na 100 m), Denis Danáč (stíhacia štafeta – 400 m, náhradník na 4x400 m mix), Marco Adrien Drozda (110 m prek.), Alexander Jablokov (stíhacia štafeta 800 m), Martin Kučera (4x400 m mix), Lukáš Beer (skok do výšky) + Monika Weigertová (100 m, stíhacia štafeta – 200 m, 4x400 m mix), Iveta Putalová (4x400 m mix, náhradníčka na stíhaciu štafetu – 600 m alebo 200 m), Alexandra Štuková (stíhacia štafeta – 600 m), Stanislava Lajčáková (100 m prek.), Júlia Hanuliaková (hod oštepom), Lucia Vadlejch (skok do diaľky, náhradníčka na 100 m prek. a na hod oštepom), náhradníci Tomáš Zeman (skok do výšky), Jakub Bottlik (100 m prek., stíhacia štafeta na 400 m), Patrik Dömötör (stíhacia štafeta – 400 m) + Daniela Ledecká (4x400 mix a stíhacia štafeta – 600 m alebo 200 m), Jana Velďáková (skok do diaľky), Monika Baňovičová (univerzálna náhradníčka)

sprievod (9): Vladimir Gubrický (vedúci), Martin Pupiš (hlavný tréner), Naďa Bendová, Marcel Lopuchovský, Radoslav Ivan, Martin Bercel, Radoslav Dubovský (tréneri), Jana Zavacká (fyzioterapeutka), Pavol Hajmássy (lekár)

Rýchlostná kanoistika:

14 športovcov (8+6): Csaba Zalka (K1 200 m, K4 500 m), Ákos Gacsal (K1 1000 m), Peter Gelle, Adam Botek (K2 1000 m), Samuel Baláž (K4 500 m, K1 5000 m), Erik Vlček, Gábor Jakubík (K4 500 m), Matej Rusnák (C1 5000 m, 1000 m) + Ivana Mládková (K1 200 m, K1 500 m), Gabriela Ladičová (C1 200 m), Jessica Zatlkajová, Mariana Petrušová (K2 500 m), Lucia Valová, Hana Mikéciová (C2 500 m)

sprievod (9): Filip Petrla (vedúci), Peter Likér, Marian Ostrčil, Ľubomír Hagara ml., Radovan Šimočko, Andrej Wiebauer (tréner), Róbert Erban, Gejza Vass (tréneri/servismani), Igor Viszlai (masér)

Streľba:

10 športovcov (5+5): Erik Varga, Marián Kovačócy (obaja trap, mix trap), Juraj Tužinský (vzduchová pištoľ 10 m), Patrik Jány (vzduchová puška 10 m), Matej Medveď (ľubovoľná malokalibrovka 3x40) + Zuzana Rehák Štefečeková, Jana Špotáková (obe trap, mix trap), Danka Barteková, Veronika Sýkorová (skeet), Martina Maršálková (vzduchová pištoľ 10 m)

sprievod (6): Zoltán Baláž, Miroslav Marko, Marek Sýkora, Branislav Slamka (tréneri), Wilbert Recabarren (lekár), Patrícia Vargová-Compelová (fyzioterapeutka)

Cyklistika:

10 športovci (8+2): Patrik Tybor, Marek Čanecký (cestné preteky s hromadným štartom, časovka), Jan Andrej Cully, Juraj Bellan, Matúš Štoček (cestné preteky s hromadným štartom), Martin Chren (dráha - omnium), Štefan Michalička (dráha - scratch), Andrej Strmiska (dráha- bodovacie preteky) Alžbeta Bačíková-Pavlendová (cestné preteky s hromadným štartom, časovka, dráha - scratch, omnium, madison), Tereza Medveďová (bodovacie preteky, stíhacie preteky, madison)

sprievod (6): Michal Rohoň (vedúci/tréner), Martin Fraňo (tréner), Milan Lukáč (mechanik), Jakub Vančo (vodič/logistika), Branislav Delej (lekár), Ľuboš Chren (masér/fyzioterapeut)

Box:

6 športovcov (6+0): Viliam Tankó (do 60 kg), Michal Takács (do 64 kg), Tomáš Zold (do 69 kg), Andrej Csemez (do 75 kg), Matúš Strnisko (do 81 kg), Dávid Michálek (do 91 kg)

sprievod (3): Pavol Hlavačka (vedúci (tréner), Tibor Hlavačka, Tomáš Kovács (tréneri)

Džudo:

4 športovci (4+0): Matej Poliak (do 66 kg), Filip Štancel (do 81 kg), Peter Žilka, Milan Randl (do 90 kg)

sprievod (1): Ján Gregor (tréner)

Stolný tenis:

4 športovci (2+2): Ľubomír Pištej (dvojhra M, miešaná štvorhra), Wang Jang (dvojhra M) + Barbora Balážová (dvojhra Ž, miešaná štvorhra), Tatiana Kukuľková (dvojhra Ž)

sprievod (2): Jaromír Truksa, Peter Šereda (tréneri)

Lukostreľba:

2 športovci (1+1): Vladimír Hurban ml. (olympijský luk M, mix) + Denisa Baránková (olympijský luk Ž, mix)

sprievod (1): Vladimír Hurban st. (tréner)

Športová gymnastika:

2 športovci (1+1): Slavomír Michňák, Chiara Bunceová (viacboj)

sprievod (1): Katarína Krekáňová (trénerka)

Bedminton:

1 športovkyňa (0+1): Martina Repiská (dvojhra)

sprievod (1): Michal Matejka (tréner)

Sambo:

1 športovkyňa (0+1): Silvia Reviláková (do 52 kg)

sprievod (1): Igor Šašurin (tréner)

Karate:

1 športovkyňa (0+1): Miroslava Kopúňová (kumite do 68 kg)

sprievod (1): Jozef Poliak (tréner)

Zápasenie:

1 športovec (1+0): Achsarbek Gulajev (voľný štýl do 74 kg)

sprievod (1): Erik Cap (tréner)

Vedenie výpravy (7):

Roman Buček (vedúci výpravy), Boris Demeter (zástupca vedúceho), Ľubomír Souček (hlavný tlačový atašé), Svetlana Barátová (tlačová atašé), Roman Fano (vedúci lekár), Roman Hanzel (administratívny pracovník), Róbert Caro (fyzioterapeut)