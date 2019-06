Hasiči nacvičovali zásah pri páde lietadla

TASR

Snímka z taktického cvičenia HaZZ s názvom "Pád lietadla s následným požiarom lesného porastu v ťažko dostupnom teréne" v Zlatníckej doline v okrese Skalica v stredu 19. júna 2019. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Skalica 19. júna (TASR) - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Trnave uskutočnilo v stredu taktické cvičenie, ktoré sa konalo v Zlatníckej doline v Skalici. TASR o tom informovala odborná inšpektorka KR HaZZ v Trnave Júlia Kedrová.

Príslušníci HaZZ nacvičovali pád ultra ľahkého lietadla a následnú záchranu zranených osôb. „Okrem toho sa odohral aj simulovaný požiar lesa následkom pádu lietadla. Vychádzame z toho, že podobné nehody sa už v minulosti na našom území stali, a preto sme sa rozhodli pre tento typ cvičenia," uviedol pre TASR krajský riaditeľ HaZZ Vojtech Valkovič.

Ako doplnil, v súčasnosti funguje integrovaný záchranný systém. „Nezasahujú iba hasiči, ale vždy je to v spolupráci so záchrannou zdravotnou službou, políciou, dobrovoľnými hasičskými zbormi a rôznymi občianskymi združeniami," doplnil Valkovič.

Pre záchranárov je dôležité, aby sa vedeli v takýchto prípadoch dostať čo najskôr na miesto nešťastia. „Ak sa stane takáto nehoda v lese, je s tým veľký problém. Ak dokáže postihnutý nadiktovať svoju polohu, dokážeme ho nájsť pomerne rýchlo. Ak je dezorientovaný, je to podstatne náročnejšie a je to veľakrát o tom, aké znalosti o území majú naši ľudia," doplnil riaditeľ.

Hasiči do svojho arzenálu postupne získavajú aj moderné prostriedky, ktoré im s lokalizáciou pomáhajú. „Máme termovíziu vo vrtuľníku ministerstva vnútra. V hasičskom zväze máme už aj tri drony, ktoré sú predvojom ďalších. Tie by sa mali postupne dostať do výbavy aj ďalších hasičských zborov," vysvetlil Valkovič.

Na cvičení sa zúčastnili príslušníci HaZZ okresu Skalica, Senica, Trnava a Piešťany a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) Skalica, Holíč, Radošovce a Kopčany.