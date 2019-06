TASR

Dnes o 08:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Na ME v Minsku päť Slovákov, Gregor: Žiadne doplnkové podujatie

Na majstrovstvách Európy v džude sa predstaví absolútna európska špička.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 19. júna (TASR) - V bieloruskom Minsku sa v rámci konania II. európskych hier uskutočnia od soboty 21. júna do pondelka 24. júna majstrovstvá Európy v džude. Slovensko na nich budú reprezentovať piati džudisti – štyria muži a jedna žena. Konkrétne v kategórii do 90 kg Peter Žilka a Milan Randl, do 81 kg Filip Štancel, do 66 kg Matej Poliak a Viktória Majorošová sa predstaví vo váhe do 57 kg.

„Ide o súčasť olympijskej kvalifikácie, takže chceme získať čo najviac bodov. A keďže ide aj o európsky šampionát, podstatné je i celkové umiestnenie. Chlapci sú aktuálne vo veľmi dobrej forme, či je to Žilka alebo Randl. Takisto Poliak dokáže zabrať, takže títo traja sú na tom v súčasnosti po výkonnostnej stránke dobre pripravení. Napreduje aj Filip Štancel, avšak v poslednom čase má trošku zdravotné problémy. Čo sa týka Viktórie Majorošovej, jej účasť bola potvrdená na poslednú chvíľu, konkrétne v pondelok. Možno aj táto naša reprezentantka bude takým želiezkom v ohni, keďže by mohla mať ľahšiu hlavu," uviedol v stredu pred odchodom do Minska pre TASR reprezentačný tréner Ján Gregor.

Na majstrovstvách Európy v džude sa predstaví absolútna európska špička. Ide o vrcholné podujatie, ktoré je súčasťou programu II. EH. „Nejde o žiadne doplnkové podujatie pre nás džudistov. V Minsku sa predstavia najlepší borci a tak k tomu i pristupujeme. Veľa bude záležať aj od šťastia a samotného vyžrebovania, ktoré je jednou z dôležitých častí v tomto úpolovom športe," dodal Gregor.

Džudisti sa na OH 2020 v Tokiu prebojujú podľa dosiahnutých bodov, ktoré sa im priebežne pripočítavajú po výsledkoch na jednotlivých podujatiach. Vytvára sa tzv. rebríček – renking, na základe ktorého si najlepší borci zabezpečia miestenku na olympijské hry. V súčasnosti má potrebné body na svojom konte iba Peter Žilka. „Zatiaľ je iba Žilka na postupovom mieste, ale ani ostatní naši džudisti nie sú bez šance. Nestrácajú nejaký mega rozdiel v bodoch na postupové pozície. Potrebujú iba získať dobré umiestnenie - či už na týchto majstrovstvách Európy alebo turnajoch Grand Prix a sú znovu v hre. Napríklad Matej Poliak, Milan Randl a takisto aj Filip Štancel. Stovkár Matej Hajas síce zostal jedno miesto pod čiarou, čo sa účasti na ME týka, keďže sa postupovalo z renkingu, ale môže ešte aj on zabojovať o postup na olympiádu do Tokia," uzavrel reprezentačný tréner džudistov Slovenska Ján Gregor.

Účasť džudistov: Peter Žilka, do 90 kg - klub STU Bratislava, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica Milan Randl, do 90 kg - klub ŠK Dukla B. Bystrica, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica Filip Štancel, do 81 kg - klub ŠK Dukla B. Bystrica, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica Matej Poliak, do 66 kg - klub STU Bratislava, stredisko VŠC Dukla B. Bystrica Viktória Majorošová, do 57 kg, klub STU Bratislava, stredisko NŠC Bratislava