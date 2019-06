TASR

Dnes o 08:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Podnikatelia nebudú pokutovaní za nezavedenie eKasy do konca roka 2019

Systém eKasa bol pre nových podnikateľov povinný od začiatku apríla, firmy, ktoré tržby evidovali pred týmto termínom, sa musia novej legislatíve prispôsobiť do konca júna.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 19. júna (TASR) - Pokuty za neskoré zavedenie eKasy do svojich prevádzok sa nebudú podnikateľom udeľovať až do konca tohto kalendárneho roka. Parlament schválil návrh zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice spolu s pozmeňujúcim návrhom Radovana Baláža (SNS), ktorý rieši predĺženie odkladu sankcií.

Národná rada SR rokovala o tomto návrhu zákona v skrátenom režime. Neuloženie pokuty navrhovalo Ministerstvo financií (MF) SR uplatniť, ak podnikateľ preukáže písomným potvrdením alebo emailom, že si do dňa účinnosti zákona záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii, a zároveň, že požiadal o pridelenie kódu on-line registračnej pokladnice. Po schválení Balážovho návrhu sa termín odkladu pokút posunul z 30. septembra tohto roka do konca tohto kalendárneho roka. Zároveň sa vypustí podmienka objednania pokladnice na neuloženie sankcie.

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona do parlamentu, aby ochránilo podnikateľov pred sankciami z dôvodov, ktoré neboli spôsobené ich pričinením. Ministerstvo uviedlo, že aj napriek maximálnym snahám zainteresovaných strán sa nepodarilo dosiahnuť, aby bol trh dostatočne zásobený potrebnými softvérovými a hardvérovými riešeniami. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) upozornil na to, že keď sa subjekt registruje a objedná si eKasu u certifikovaného subjektu, môže sa dostať do situácie, že dodávateľ nemá dostatočnú kapacitu, aby dokázal požiadavky pokryť. Rezort preto navrhol odklad pokút.

Systém eKasa bol pre nových podnikateľov povinný od začiatku apríla, firmy, ktoré tržby evidovali pred týmto termínom, sa musia novej legislatíve prispôsobiť do konca júna. Cieľom je zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou, ako aj zefektívniť boj proti daňovým únikom.

„Vládna koalícia dnes uznala, že projekt eKasy je pripravený zle, a predĺžila obdobie, počas ktorého štát nebude udeľovať podnikateľom pokuty za nepripojenie sa do systému až k 31. decembru 2019," uviedli v reakcii poslanci opozičnej SaS Jana Kiššová a Jozef Rajtár.

Poslanci vládnej koalície zároveň vypustili jednu z podmienok, ktorá hovorila, že podnikateľ bude mať dočasnú imunitu na sankcie len v tom prípade, ak si záväzne objednal príslušnú registračnú pokladnicu u certifikovaného dodávateľa. „Príznačné na celej veci je, že tieto dve zmeny sú identické so zmenami, ktoré poslanci SaS predložili do parlamentu deň predtým, v utorok," konštatovali Kiššová a Rajtár s tým, že sú radi, že tieto zmeny prešli a uľahčia život podnikateľom.